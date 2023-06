Diretta Roland Garros 2023/ Musetti Alcaraz e Sonego Khachanov streaming video tv (oggi 4 giugno)

DIRETTA ROLAND GARROS 2023: MUSETTI ALCARAZ E SONEGO KHACHANOV

La diretta del Roland Garros 2023 ci offrirà oggi, 4 giugno, una domenica imperdibile. Cominciano infatti gli ottavi di finale, o se preferite il quarto turno del torneo sui prestigiosi campi in terra rossa di Parigi, sede del secondo torneo stagionale del Grande Slam. Anche oggi si comincerà a giocare dalle ore 11.00 del mattino, dobbiamo osservare che si tratterà di una giornata davvero di lusso per i nostri colori, perché avremo in campo due tennisti azzurri, entrambi impegnati in partite di altissimo livello, cioè Musetti Alcaraz e Sonego Khachanov.

Lorenzo Musetti si merita la copertina oggi al Roland Garros 2023, sia perché dovrà affrontare lo spagnolo Carlos Alcaraz, che è il numero 1 del mondo nella classifica ATP, sia perché venerdì ha giocato una partita di livello straordinario contro il britannico Cameron Norrie, battuto in soli tre set in maniera davvero perentoria. Purtroppo il calendario non aiuta Musetti, che si troverà a dover affrontare già negli ottavi Alcaraz, tuttavia se ripetesse la prestazione di venerdì l’azzurro potrebbe sicuramente giocarsi le proprie carte anche contro il numero 1 del mondo. Musetti Alcaraz di conseguenza sarà per noi la partita di cartello oggi, ma naturalmente ci sarà molto di più nella diretta Roland Garros 2023.

DIRETTA ROLAND GARROS 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Roland Garros 2023 viene garantita da Eurosport: è questo l’unico appuntamento dedicato al torneo dello Slam, ricordando che i canali di riferimento sono due e cioè Eurosport 1 ed Eurosport 2, che sono visibili su abbonamento nei pacchetti di Sky e DAZN. Per seguire i match del Roland Garros 2023 in diretta streaming video, il punto di riferimento è invece il servizio offerto da Discovery +; possiamo anche aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, che trovate all’indirizzo www.rolandgarros.com, troverete tutte le informazioni utili come il calendario dello Slam, il programma del giorno e i boxscore delle partite aggiornati in tempo reale.

DIRETTA ROLAND GARROS 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Tanta Italia quindi oggi nella diretta Roland Garros 2023, anche se avrebbe potuto essercene ancora di più. Infatti, se Musetti ha firmato una vittoria di grande classe nel match contro Norrie, purtroppo non è riuscito a sfruttare l’occasione sulla carta favorevole Fabio Fognini, che ha perso in cinque set contro l’austriaco Sebastian Ofner, con il quale sulla carta il pronostico avrebbe dovuto essere favorevole: è sfumato così l’incrocio con Stefanos Tsitsipas, ma per l’Italia oltre a Lorenzo Musetti avremo comunque da seguire naturalmente Lorenzo Sonego.

Il tennista torinese ha colto una vittoria molto diversa da quella del toscano: Sonego infatti si è ritrovato sull’orlo del baratro contro un avversario d’altronde fortissimo quale è il russo Andrej Rublev, avendo perso i primi due set, il secondo addirittura per 0-6. La reazione però è stata memorabile, la rimonta esaltante e così ecco la vittoria in cinque set che ha spianato a Lorenzo Sonego la strada verso questi ottavi di finale del Roland Garros 2023, nei quali il torinese dovrà affrontare un altro tennista russo, cioè Karen Khachanov. Per la classifica sarà ancora una volta favorito il suo avversario, però sulla carta era più ostico Rublev, quindi Sonego potrebbe farci sognare ancora sulla terra rossa di Parigi…











