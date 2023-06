Diretta Roland Garros 2023/ Sonego Rublev, Musetti Norrie, Fognini Ofner: grande show! (oggi 2 giugno)

DIRETTA ROLAND GARROS 2023: MUSETTI, SONEGO E FOGNINI!

È tempo di terzo turno al Roland Garros 2023: si continua a giocare nel torneo dello Slam a Parigi, appuntamento alle ore 11:00 di venerdì 2 giugno con tre italiani che nel tabellone maschile andranno a caccia della seconda settimana, che vorrebbe dire arrivare agli ottavi. Sonego Rublev è sicuramente il match più interessante e ostico: Lorenzo Sonego è un giocatore di ottimo livello e soprattutto sulla terra, ma oggi se la vede con un Andrey Rublev che dopo il titolo a Montecarlo ha acquisito fiducia, pur se si trova sempre ad un passo dalla vera gloria (ovvero un trofeo dello Slam, ma non solo).

Musetti Norrie è insidiosa: sicuramente la superficie favorisce il nostro Lorenzo Musetti, ma Cameron Norrie è un signore che ha vinto Indian Wells – anche se tre anni fa – ed è stato in Top Ten, quindi attenzione soprattutto sulla distanza dei cinque set. Infine Fognini Ofner: sulla carta, nella diretta del Roland Garros 2023, la partita più abbordabile per gli italiani soprattutto perché Fabio Fognini sta giocando meravigliosamente bene e deve ancora cedere un set. Sebastian Ofner è una sorpresa al terzo turno: ha approfittato delle scarse condizioni di Sebastian Korda, ma certo gli va dato il giusto merito per essere arrivato fino a qui.

DIRETTA ROLAND GARROS 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Continua dunque il buon Roland Garros 2023 per l’Italia, che dopo aver centrato il record per giocatori portati al secondo turno (11) si vuole divertire ancora. Non è peregrino affermare che potremmo avere tre tennisti agli ottavi nella parte alta del tabellone; staremo chiaramente a vedere. Intanto oggi si giocano anche Alcaraz Shapovalov e Djokovic Davidovich Fokina: due match che promettono scintille, soprattutto il primo tra il numero 1 a caccia del secondo Slam in carriera e il mancino canadese che in quanto a talento e “facilità” di gioco non ha forse rivali, ma deve ancora fare il salto di qualità sul piano mentale.

Per quanto riguarda Novak Djokovic, questa potrebbe essere l’occasione giusta per infilare lo Slam numero 23, vista l’assenza di Rafa Nadal dal Roland Garros 2023; Alejandro Davidovich Fokina è avversario assolutamente insidioso sul rosso, il serbo ci aveva perso a Montecarlo un mese e mezzo fa ma all’epoca era forse un altro Nole, e soprattutto si giocava sulla distanza dei tre set. Vincerne tre contro Djokovic resta sempre un’impresa; chiaramente Davidovich Fokina è pronto a mettere sul tavolo le sue carte, poi bisognerà vedere se basterà per eliminare il due volte campione a Parigi e guadagnare gli ottavi dello Slam.











