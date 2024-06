Diretta Roland Garros 2024/ Arnaldi Tsitsipas streaming video tv: siamo agli ottavi (oggi 2 giugno)

DIRETTA ROLAND GARROS 2024: ARNALDI TSITSIPAS IN COPERTINA

Domenica di lusso oggi, 2 giugno, con i primi ottavi di finale per la diretta Roland Garros 2024, sia perché la posta in palio sulla terra rossa di Parigi diventa sempre più alta, sia perché ci sarà davvero tanta Italia in campo dopo un venerdì memorabile che ci ha portato tre vittorie su altrettante partite per i nostri azzurri. Si entra sempre più nel vivo e oggi ci attende un’altra raffica di emozioni: Sinner Moutet richiederà una trattazione a parte, ma pure Arnaldi Tsitsipas non scherza e questo è grande merito dell’azzurro, che ha eliminato in soli tre set un certo Andrey Rublev nel turno precedente.

Matteo Arnaldi ha sfoderato una prestazione straordinaria l’altro ieri, adesso si può sognare in grande anche se Stefanos Tsitsipas è un altro ostacolo davvero impegnativo, sulla terra rossa forse anche peggiore del russo. Il nostro auspicio è quello di rivedere Arnaldi sugli stessi livelli di venerdì, perché sarebbe il segnale di un fondamentale salto di qualità sia dal punto di vista tecnico sia da quello mentale, ed inoltre perché naturalmente in questo caso ci sarebbero speranze di mettere a segno un altro colpaccio. Di certo, sarà un appuntamento che renderà imperdibile la diretta Roland Garros 2024 in questa domenica che è anche nostra festa nazionale…

ROLAND GARROS 2024, COME SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Magari di domenica potrebbe aumentare la platea di coloro che seguiranno le partite di tennis (e faranno bene visto il ricco menù in programma), allora ribadiamo che è necessario un abbonamento per seguire la diretta tv del Roland Garros 2024, che è disponibile su Eurosport attraverso i suoi due canali, disponibili ai numeri 210 e 211 della piattaforma satellitare di Sky. Ancora più ampia sarà invece la diretta streaming video del Roland Garros 2024, disponibile infatti per tutti gli abbonati alle piattaforme Sky Go, DAZN, Discovery + e Now Tv.

DIRETTA ROLAND GARROS 2024: ECCO PURE COCCIARETTO GAUFF

Abbiamo reso onore alla grande impresa compiuta venerdì da Arnaldi e ricordato che oggi tornerà in campo pure Sinner, ma la diretta Roland Garros 2024 attirerà oggi la nostra attenzione anche sul tabellone femminile del prestigioso evento sui campi in terra rossa di Parigi. Il riferimento è naturalmente all’eccellente percorso compiuto fino a questo momento da Elisabetta Cocciaretto, che battendo venerdì la russa Samsonova ha contribuito al tris azzurro e soprattutto si è qualificata per gli ottavi di finale di un torneo dello Slam per la prima volta in carriera.

Certo, adesso l’ostacolo si annuncia davvero impegnativo perché in programma ci sarà Cocciaretto Gauff, che vedrà la nostra rappresentante sfidare la giocatrice testa di serie numero 3 del seeding del Roland Garros 2024 femminile. Coco Gauff ha liquidato senza alcun affanno l’ucraina Yastremska nel turno precedente e sulla carta è nettamente favorita, ma Cocciaretto non ha nulla da perdere e potrà andare a caccia dell’impresa memorabile con la massima serenità: la certezza è che oggi dovremo tutti dedicare la massima attenzione alla diretta Roland Garros 2024…











