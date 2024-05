Diretta Roland Garros 2024/ Cobolli Medjedovic streaming video tv: oggi quattro italiani! (28 maggio)

DIRETTA ROLAND GARROS 2024: QUATTRO ITALIANI IN CAMPO!

Quella di martedì 28 maggio sarà una giornata molto interessante al Roland Garros 2024: si gioca ancora il primo turno nel torneo dello Slam, perché a Parigi abbiamo cominciato domenica e dunque gli organizzatori si sono ritagliati un giorno extra anche per sopperire all’eventuale pioggia, del resto già arrivata. Saranno quattro i match con italiani in campo: due giovani a caccia di crescita come Luciano Darderi, che è decisamente in forma e affronta l’australiano di origine giapponese Rinky Hijikata, e Flavio Cobolli che ha fatto benissimo a Ginevra sfiorando la prima finale Atp, e oggi se la vede con lo spagnolo Hamad Medjedovic, che a Roma è andato ad un passo dal battere Daniil Medvedev.

Giocherà poi il suo primo turno anche Giulio Zeppieri, arrivato dalle qualificazioni: per lui una sfida assolutamente ostica nella diretta del Roland Garros 2024, perché l’avversario sarà il veterano francese Adrian Mannarino che su questi campi si può esaltare; infine Sara Errani, che sta vivendo una sorta di seconda giovinezza e vuole un ultimo giro di giostra, o presunto tale. Dopo le qualificazioni la bolognese incrocerà la racchetta con Anna Schmiedlova, persasi dopo primi anni sul circuito che lasciavano intravedere un certo talento, soprattutto sulla terra. Non sarà facile, ma la sensazione è che la Errani sia comunque favorita.

DIRETTA ROLAND GARROS 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo che la diretta tv del Roland Garros 2024 viene affidata a Eurosport: i due canali di questa emittente, Eurosport 1 e Eurosport 2, sono disponibili ai numeri 210 e 211 del decoder satellitare e dunque solo gli abbonati avranno accesso alle immagini con questa modalità. Tuttavia possiamo aggiungere che, come già nei giorni scorsi, i match del torneo dello Slam saranno garantiti anche dalle piattaforme che si occupano della diretta streaming video, sempre comunque in abbonamento: in questo caso si tratta di Now Tv che “affianca” la programmazione di Sky, poi di DAZN e ancora di Discovery Plus.

DIRETTA ROLAND GARROS 2024: ALTRI MATCH DI SPICCO

Parlando poi di altri match interessanti nella diretta del Roland Garros 2024, l’occhio cade immediatamente su Andreeva Sabalenka: da una parte la numero 2 del ranking Atp e già finalista a Madrid e Roma – sempre battuta da Iga Swiatek – e vincitrice di due Australian Open, dall’altra la giovane russa che in molti considerano la futura stella del tennis femminile, e che intanto sta già facendo vedere di cosa sia capace. A livello maschile invece salutiamo oggi l’esordio di Novak Djokovic, il campione in carica: il serbo però deve fornire risposte concrete perché gli ultimi tornei ci hanno detto che questo possa davvero essere un difficile canto del cigno.

Pierre-Hugues Herbert, il suo avversario al primo turno, è crollato nel ranking Atp ma giocando in casa e su una superficie che ama potrebbe dare filo da torcere a Djokovic; così può fare Daniel Evans contro Holger Rune, il giovane danese avrebbe tutto per imporsi o comunque fare strada nella diretta del Roland Garros 2024 ma l'inizio di stagione ci ha consegnato un giocatore in difficoltà e anche parecchio indolente. Occhio poi alla sfida tra Taylor Fritz e Federico Coria, potenzialmente intrigante; cerca gloria al Roland Garros 2024 anche Casper Ruud, che qui ha già giocato e perso le ultime due finali e che affronta il brasiliano Felipe Meligeni Alves.











