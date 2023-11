Video/ Bayern Monaco D Roma D (2-2) gol e highlights: Giugliano trova il pari! (Champions, 15 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BAYERN MONACO ROMA: LA SINTESI

All’FC Bayern Campus le squadre di Bayern Monado e Roma si annullano a vicenda pareggiando in extremis per 2 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo le ospiti allenate da mister Spugna tentano di affacciarsi subito in zona offensiva con una conclusione bloccata di Giacinti all’8′ e le padrone di casa guidate dal tecnico Straus replicano all’11’ fallendo una buona occasione da posizione favorevole con Dallmann. I minuti scorrono sul cronometro e le biancorosse insistono riuscendo anche a passare in vantaggio verso il 20′ grazie alla rete messa a segno da Damnjanovic, sfruttando forse in posizione di fuorigioco l’assist offertogli dalla sua compagna Viggosdottir.

Le giallorosse rispondono al 45′ con un tiro di Giacinti parato da Grohs ma sul fronte opposto Naschenweng trova il gol del raddoppio al 45’+4′, complice anche la doppia deviazione di Minami e Linari a cui viene poi assegnata l’autorete. Nel secondo tempo le italiane suonano la carica senza inquadrare il bersaglio con Haavi al 48′ e le tedesche sollecitano Ceasar con Schüller al 51′ e soprattutto con Damnjanovic al 53′. Il tempo passa e la Roma reagisce accorciando le distanze al 58′ con il gol firmato da Viens, il suo nono stagionale, capitalizzando il suggerimento della sua collega Giugliano al termine di una bell’accelerazione.

Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa proprio la stessa Giugliano a ripristinare l’equilibrio con il gol del 90’+1′ e Bartoli sfiora persino il colpaccio al 90’+5′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro inglese Rebecca Welch ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Naschenweng e Stanway da un lato, Giugliano, Latorre ed il tecnico Spugna dall’altro. Il punto conquistato in questo primo turno della competizione continentale permette sia al Bayern Monaco che alla Roma di salire a quota 1 nella classifica del girone C della Champions League femminile.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BAYERN MONACO ROMA: IL TABELLINO

Bayern Monaco D-Roma D 2 a 2 (p.t. 2-0)

Reti: 20′ Damnjanović(B); 45’+4′ AUTO Linari(B); 58′ Viens(R); 90′ Giugliano(R).

Assist: 20′ Viggósdóttir(B); 45’+4′ Naschenweng(B); 58′ Giugliano(R).

BAYERN MONACO (4-2-3-1) – Grohs; Gwinn, Viggosdottir, Eriksson, Naschenweng; Zadrazil, Stanway; Dallmann(81′ Magull), Damnjanovic, Buhl; Schuller(69′ Lohmann). A disposizione: Wellmann, Belloumou, Hansen, Rall, Tainara, Sehitler, Baijings, Kett, Kerr, Gloning. Allenatore: Straus.

ROMA (4-3-3) – Ceasar; Aigbogun(84′ Bartoli), Minami, Linari, Di Guglielmo; Giugliano, Kumagai, Feiersinger(71′ Greggi); Viens, Giacinti(76′ Latorre), Haavi. A disposizione: Korpela, Ohrstrom, Serturini, Ciccotti, Glionna, Tomaselli, E. Testa, S. Testa. Allenatore: Spugna.

Arbitro: Rebecca Welch (Inghilterra).

Ammoniti: 13′ Naschenweng(B); 54′ Giugliano(R); 72′ Stanway(B); 90’+2′ Latorre(R); 90’+6′ Spugna(R).

