DIRETTA ROMA ASCOLI/ Video streaming tv: giallorossi dominanti nei 36 precedenti

La diretta di Roma Ascoli, amichevole attesa tra poche ore, ha 36 precedenti ufficiali: nel bilancio ovviamente dominano i giallorossi, che hanno ottenuto 15 vittorie. Sono comunque di più i pareggi, 19; l’Ascoli ha portato a casa due affermazioni contro la Roma, e allora vale la pena ricordarle. La più recente risale al marzo 2006 (bisogna dire che le due squadre non si incrociano da 15 anni): al Del Duca era finita 3-2 con i gol di Fabio Quagliarella, Massimo Paci e Igor Budan tutti nel primo tempo, la Roma aveva provato la rimonta con Rodrigo Taddei e l’autorete di Gianluca Comotto ma al minuto 87 era rimasta in 10 per il rosso diretto a Cristian Chivu.

L’altra vittoria dell’Ascoli è invece molto più lontana nel tempo: sempre in casa e sempre in Serie A, ma stiamo parlando del marzo 1980 e dunque ancora prima del secondo scudetto giallorosso. Quel giorno sulla panchina marchigiana sedeva Giovan Battista Fabbri, che aveva battuto il collega Nils Liedholm con un netto 3-0. Stavolta i gol erano arrivati nella ripresa: doppietta di Alessandro Scanziani, sigillo finale di Gianfranco Bellotto. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ROMA ASCOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di seguire la diretta tv di Roma Ascoli: la partita infatti sarà a porte chiuse e la società giallorossa ha negato l’accesso alla stampa, esattamente come era accaduto in occasione del primo match estivo contro il Trastevere. Non ci sarà nemmeno la possibilità di seguire le immagini con una diretta streaming video, ovviamente; di conseguenza, i canali social che la Roma mette a disposizione sui social network potrebbero non essere così celeri e solerti nell’informare circa l’esito di questa amichevole, ma staremo a vedere…

Roma Ascoli è in diretta da Trigoria, alle ore 17:30 di mercoledì 27 luglio: la società giallorossa ha organizzato in fretta e furia un’amichevole extra rispetto a quello che era il programma estivo, e giocherà dunque contro la formazione di Serie B che, affidata alle cure di Cristian Bucchi (che ha preso il posto di Andrea Sottil) va a caccia di conferme rispetto alla passata stagione, che è stata brillante e si è chiusa con una qualificazione ai playoff che forse non era nei piani, ma che ovviamente adesso ha alzato l’asticella delle aspettative.

La Roma invece arriva dalla tournée portoghese: risultati non troppo fantasmagorici, ma tutto sommato il nuovo progetto di José Mourinho prende piede e adesso si arriva dalla sbornia per la presentazione di Paulo Dybala. Il quale non dovrebbe comunque giocare oggi: il suo esordio è atteso contro il Tottenham, ma staremo a vedere. Aspettando che la diretta di Roma Ascoli prenda il via, proviamo a fare qualche rapida valutazione circa le scelte che saranno operate da Mourinho per questa amichevole, andando a leggere insieme in maniera più dettagliata le probabili formazioni dal lato giallorosso.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ASCOLI

Come giocherà dunque Mourinho? Anche per Roma Ascoli il modulo di riferimento è il 3-4-2-1, lo Special One potrebbe puntare sulla titolarità di Zaniolo – in attesa di scoprire se resterà in giallorosso – al fianco di Lorenzo Pellegrini sulla trequarti, come supporto per il centravanti Abraham. A centrocampo invece è già padrone Matic, che agirà insieme a Cristante nel settore nevralgico; spazio poi al recuperato Spinazzola a sinistra, sull’altro versante scontro tra Celik e Karsdorp. In difesa comanda Smalling: Gianluca Mancini e Ibanez completano il reparto, poi Rui Patricio favorito su Svilar per la porta.

L’Ascoli di Bucchi si dispone con il 4-3-3: in porta va Leali, Botteghin e Quaranta sono invece i centrali di una difesa che viene completata da Salvi e Falasco in qualità di terzini. In mezzo al campo la regia dovrebbe essere quella di Marcel Buchel, nazionale del Lichtenstein ormai da parecchi anni in Italia; al suo fianco ecco Caligara e Saric, da notare nel tridente offensivo il ritorno dell’esperto Ciciretti, che insieme a Bidaoui (a sinistra) fornirà qualità al reparto e dovrà ovviamente pensare agli assist per il centravanti Federico Dionisi.











