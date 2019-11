Diretta Roma Atalanta Primavera/ Streaming video tv: il big-match di vertice

Roma Atalanta Primavera, diretta dall’arbitro Daniele Rutella della sezione Aia di Enna, è senza dubbio il pezzo forte dell’ottava giornata di Primavera 1: appuntamento di lusso dunque alle ore 10.00 di questa mattina, domenica 10 novembre 2019. Per presentare l’importanza di Roma Atalanta Primavera, basta dare uno sguardo alla classifica: i nerazzurri hanno giocato una partita in meno ma sono comunque primi con 18 punti, cioè sei vittorie in altrettante partite disputate, senza dimenticare che in settimana hanno vinto contro il Manchester City in Youth League. La Roma comunque non sfigura affatto, grazie a 15 punti in classifica e il bel successo sul campo dell’Inter della scorsa giornata. Si tratta dunque dello scontro al vertice, che potrebbe segnare definitivamente la fuga da parte dell’Atalanta oppure favorire l’aggancio della Roma, pur sempre con una partita giocata in più rispetto alla Dea.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Roma Atalanta Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore (eventualmente raggiungibile al 5060 dal satellite) e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA PRIMAVERA

Ecco adesso le probabili formazioni per Roma Atalanta Primavera. Per i padroni di casa giallorossi di Alberto De Rossi disegniamo un 4-3-3 con Cardinali in porta e davanti a lui una difesa a quattro composta da Parodi, Trasciani, Bianda e Calafiori da destra a sinistra; nel terzetto di centrocampo i possibili titolari sono Bove, Darboe e Riccardi, mentre nel tridente ecco Providence e Zalewski ali in appoggio alla prima punta Estrella. La risposta dell’Atalanta di mister Massimo Brambilla dovrebbe invece concretizzarsi nel modulo 3-5-2 con Milani, Cittadini e Heidenreich nella retroguardia a tre davanti al portiere Ndiaye; folto centrocampo a cinque con Bergonzi, Sidibe, Signori, Guth e Renault da destra a sinistra, mentre in attacco potremmo schierare la coppia formata da Ghisleni e Colley.



© RIPRODUZIONE RISERVATA