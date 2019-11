Diretta Inter Roma Primavera/ Streaming video tv: big match nel campionato 1

Inter Roma Primavera, che sarà diretta dal signor Luca Zufferli e si gioca venerdì 1 novembre alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato Primavera 1 2019-2020. Match tra due squadre attualmente a pari punti in classifica, anche se l’Inter ha disputato una partita in meno, restando per il momento ferma al ko in casa del Genoa in campionato. Quello stesso Genoa di cui la Roma è riuscita a fare un sol boccone nell’ultima sfida disputata, un pronto riscatto da parte dei giallorossi che avevano sofferto nei precedenti match iniziali di campionato. La vittoria sui Grifoni con i gol di Bove (doppietta), Simonetti e Zalewski potrebbe aver rappresentato una svolta anche sul piano della continuità, visto che si è trattato della terza vittoria consecutiva ottenuta dalla formazione allenata da Alberto De Rossi, dopo quelle centrate precedentemente contro Bologna in casa e Napoli in trasferta.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Roma Primavera sarà visibile in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 di Sportitalia, che detiene l’esclusiva del campionato Primavera 1 sul digitale terrestre. La diretta streaming video via internet della partita si potrà seguire collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Inter Roma Primavera, venerdì 1 novembre alle ore 15.00, sfida valevole per la settima giornata del campionato Primavera 1. 3-5-2 per l’Inter allenata da Armando Madonna, così schierata: Pozzer; Vaghi, Ntube, Kinkoue; Vezzoni, Gianelli, Squizzato, Schirò, Colombini; Mulattieri, Fonseca. Risponderà la Roma di Alberto De Rossi disposta in campo con un 4-3-3: Cardinali; Calafiori, Trasciani, Bianda, Parodi; Bove, Darboe, Riccardi; Providence, Estrella, D’Orazio.



