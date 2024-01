DIRETTA/ Roma Bayern femminile video streaming tv: cosa successe un anno fa? (24 gennaio 2024)

DIRETTA ROMA BAYERN FEMMINILE: L’ANNO SCORSO

Mentre si avvicina la diretta di Roma Bayern femminile, facciamo un passo indietro alla scorsa edizione della Champions League di calcio femminile. Possiamo allora ricordare che l’anno scorso la Roma aveva dovuto superare ben due turni preliminari per arrivare alla fase a gironi, nella quale chiuse al secondo posto del gruppo B con 13 punti, frutto di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta, alle spalle delle tedesche del Wolfsburg ma davanti alle austriache del Sankt Polten e alle ceche dello Slavia Praga.

In questo modo la Roma ottenne l’accesso alla fase ad eliminazione diretta, che per le donne inizia con i quarti di finale: giallorosse quindi fra le prime otto d’Europa, dove però subirono una dura lezione da parte del Barcellona, che vinse per 0-1 l’andata nella nostra capitale e poi addirittura 5-1 al ritorno in Catalogna. Fu comunque un eccellente cammino, a maggior ragione pensando che in campionato era arrivato lo scudetto: la Roma saprà entrare anche in questa stagione fra le migliori otto squadre femminili d’Europa? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ROMA BAYERN FEMMINILE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Roma Bayern sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma di streaming online Dazn, quest’ultima infatti detiene i diritti per questa stagione di Champions League Femminile e non sarà possibile vederla da altre parti, in alternativa potrete seguire il match insieme a noi.

UNA SUPER SFIDA!

La diretta di Roma Bayern Monaco femminile si svolgerà oggi, 24 gennaio, alle ore 18:45, per la fase a gironi della Champions League femminile. La Roma si trova all’ultima posizione in classifica, avendo raccolto solo un punto nelle sfide precedenti di Champions. per la squadra giallorossa una vittoria sarebbe fondamentale per dare una svolta. Il Bayern Monaco femminile si trova in una situazione analoga e occupa la penultima posizione nel gruppo: una vittoria contro la Roma e una combinazione favorevole degli altri risultati potrebbe rianimare le speranze di qualificazione.

DIRETTA ROMA BAYERN FEMMINILE: PROBABILI FORMAZIONI

Guardiamo le probabili formazioni della diretta di Roma Bayern Monaco femminile. La Roma si prepara a scendere in campo con il 4-2-3-1, puntando sulla leadership di Giacinti come unico riferimento offensivo. Alle sue spalle, la Greggi agirà da connessione tra il centrocampo e l’attacco. In difesa non mancherà l’apporto della Linari.

Il Bayern Monaco femminile si schiererà in campo con un aggressivo 4-3-3, con un tridente d’attacco composto da Baltimore, Katoto e Chawinga. La sfida a centrocampo sarà importante e il Bayern Monaco punta a controllare il gioco per poi verticalizzare in attacco. La Roma è chiamata a fare una partita di contenimento cercando di sfruttare qualche contropiede o errore delle avversarie.

ROMA BAYERN FEMMINILE, LE QUOTE

Le quote della diretta di Roma Bayern Femminile pendono in favore delle tedesche con Better che mette la vittoria della Roma a 2,4 mentre quella delle ospiti a 2,1. Il pareggio che viene dato dal segno X invece a 3.











