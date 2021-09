DIRETTA/ Roma Cska Sofia video streaming e tv: l’arbitro è Glenn Nyberg

DIRETTA ROMA CSKA SOFIA: L’ARBITRO

All’Olimpico la diretta di Roma CSKA Sofia sarà affidata all’arbitro svedese Glenn Nyberg che pure sarà in campo questa sera in compagnia degli assistenti Beigi e Soderqvist, con Victor Wolf quarto uomo selezionato. Volendo ora conoscere meglio il primo direttore di gara, possiamo segnalare che Nyberg in stagione ha già diretto ben tre incontri, tutti per i turni preliminari della Champions e Conference league: nel complesso emergono per lui a bilancio 10 cartellini gialli e due calci di rigore decisivi.

Possiamo ampliare il nostro quadro poi e ricordare che in carriera Nyberg non ha mai avuto occasione di incontrare la Roma, benché pure in passato abbia diretto anche la nazionale under 17 italiana: pure non vi sono precedenti tra lo svedese e il Cska Sofia. (agg Michela Colombo)

DIRETTA ROMA CSKA SOFIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di Roma Cska Sofia è su Sky Sport: per questa stagione infatti la Conference League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

ROMA CSKA SOFIA: CON LA SPINTA DELL’OLIMPICO!

Roma Cska Sofia, in diretta giovedì 16 settembre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi della Uefa Conference League. Parte ufficialmente il clou della nuova competizione europea, con i giallorossi inseriti in un girone ampiamente abbordabile: il che potrebbe permettere a José Mourinho di proseguire nel filotto di vittorie partito da inizio stagione: 5 su 5 tra il preliminare di Conference League e le prime tre giornate di campionato, vinte contro Fiorentina, Salernitana e Sassuolo.

In particolare la vittoria contro i neroverdi ha esaltato l’ambiente giallorosso, con José Mourinho che ha festeggiato con una lunga corsa contro la Curva Sud la sua partita numero 1000 da tecnico professionista. Il match è stato equilibrato e ci sono degli aspetti da migliorare per i giallorossi che non potevano però iniziare meglio la loro stagione. Il Cska sembra un avversario alla portata, già eliminato in Europa League dalla Roma nella scorsa stagione e reduce da un pari interno contro lo Slavia Sofia, risultato che ha mantenuto la squadra allenata da Mladenov al quinto posto nel campionato bulgaro.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CSKA SOFIA

Le probabili formazioni di Roma Cska Sofia, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla, Calafiori; Diawara, Villar; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov. Risponderà il Cska Sofia allenato da Stojco Mladenov con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Busatto; Turitsov, Mattheji, Lam, Geferson; Muhar, Youga; Yomov, Carey, Wildschut; Caicedo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Olimpico di Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.16, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.00, mentre l’eventuale successo del Cska Sofia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 16.00.

