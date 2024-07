RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: UNA RAFFICA DI PARTITE

Sarà un giorno praticamente infinito in compagnia di ben 41 partite per i risultati Conference League oggi, giovedì 25 luglio 2024. Siamo giunti all’andata del secondo turno preliminare, settimana scorsa quindi sono già arrivati diversi verdetti ma adesso è già tempo di voltare pagina, con tantissime formazioni in corsa perché bisogna considerare anche quelle che sono retrocesse dal primo turno di Champions League oppure di Europa League, oltre a quelle che entrano in scena ora e naturalmente le 25 promosse dal precedente turno di questa Conference League 2024-2025, che per l’Italia vedrà in lizza la Fiorentina per il terzo anno consecutivo.

I risultati Conference League a un livello più alto hanno finora dato notevoli soddisfazioni all’Italia, presente in tre finali su tre della nuova competizione europea, anche se dopo il trionfo inaugurale della Roma sono arrivate le due finali perse consecutivamente dalla Fiorentina, che nella nuova stagione potrà provarci per la terza volta. Per il momento siamo a un livello ben più basso, nello specchietto alla fine dell’articolo potrete trovare l’elenco di tutte le partite di oggi per i risultati Conference League.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: FOCUS SU SAN MARINO

Non avrebbe molto senso elencare anche nel testo tutte le partite, ricordiamo solo che sono indicate naturalmente sempre con il fuso orario italiano per i risultati Conference League, adesso parliamo di San Marino che, in rapporto alle proprie possibilità, si sta facendo onore in questi preliminari estivi. Il Tre Penne ha raccolto un pareggio per 1-1 contro il Floriana, anche se i maltesi hanno avuto la meglio grazie alla vittoria casalinga per 3-1 all’andata del primo turno, è invece ancora in corsa l’altra rappresentante di San Marino, La Fiorita di Montegiardino.

Bella impresa quella de La Fiorita, che ha eliminato i bielorussi dell’Isloch Minsk Raion nonostante la sconfitta per 0-1 all’andata in casa, vincendo poi per 0-1 al ritorno portando la sfida ai calci di rigore, dove i sammarinesi si sono imposti per 4-2. Adesso La Fiorita deve sfidare una rivale che a questi livelli può assumere le sembianze di un colosso, cioè i turchi dell’Istanbul Basaksehir, espressione di una metropoli nella quale l’intera popolazione della Repubblica di San Marino potrebbe essere racchiusa in poche vie. Missione forse impossibile, ma è bello sognare con i risultati Conference League…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: ANDATA 2° TURNO PRELIMINARE

Ore 17.00

KuPS Tromso

Ore 18.00

Sumqayit Fehervar

Ilves Austria Vienna

Magpies Copenaghen

Zalgiris Vilnius Pafos

Mlada Boleslav TransInvest

Noah Sliema

Iberia Partizani

Milsami Astana

Ore 18.30

Go Ahead Eagles Brann

Omonoia Torpedo Kutaisi

Zira Dunajska Streda

Ore 18.45

Zimbru Ararat Armenia

Ore 19.00

Olimpia Lubiana FC Polissya

Dnipro-1 Puskas Akademia

Djurgarden Progrès

Diddeleng Hacken

Hapoel Beer Sheva Cherno More

Floriana Vitoria

Banik Urartu

Zurigo Shelbourne

Brondby Llapi

Paks Aek Larnaca

Ore 19.15

Maccabi Haifa Sabah

Ore 19.30

CSKA 1948 Buducnost

Cluj Neman

Ore 19.45

Istanbul Basaksehir La Fiorita

Ore 20.00

Osijek Levadia

Gent Vikingur

Sankt Gallen Tobol

Radnicki Mornar

Ore 20.15

Maribor Craiova

Ore 20.45

Vikingur Egnatia

Valur Saint Mirren

St Patrick’s Vaduz

Legia Caernarfon

Ore 21.00

Hajduk Spalato HB

Zrinjski Bravo

Stjarnan Paide

Sarajevo Spartak Trnava

Ore 21.15

Breidablik Drita