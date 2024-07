RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Tra sorprese e scoperte, diretta gol live score (oggi 18 luglio 2024)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LE PICCOLE AL POTERE

Ci avviciniamo ad un’altra giornata dedicata ai risultati di Conference League: abbiamo giustamente parlato di squadre e federazioni piccole, ma a volte questi turni preliminari possono essere utili per scoprire squadre e calciatori. Un esempio lampante di questo è capitato 14 anni fa: il Palermo aveva sfidato il Maribor nei preliminari di Europa League e aveva superato il turno, ma nella squadra slovena si erano messi in luce due elementi rispondenti ai nomi di Josip Ilicic e Armin Bacinovic. Entrambi erano stati immediatamente acquistati dai rosanero: se Bacinovic ha avuto una carriera discreta ma non eccelsa, lo stesso non si può dire di Ilicic.

Il fantasista dopo tre anni a Palermo ne ha giocati quattro alla Fiorentina e poi ha avuto uno straordinario percorso con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini; in Serie A ha segnato un totale di 86 gol e ne ha aggiunti 19 nelle coppe europee, e pensare che probabilmente se il Palermo non avesse dovuto giocare i preliminari di Europa League non sarebbe mai arrivato a Ilicic. Certamente questa è una delle tante storie che si possono raccontare, ed è anche per questo motivo che i risultati di Conference League possono essere molto interessanti anche alla metà di luglio, perché non si sa mai chi potrebbe emergere da queste partite. (agg. di Claudio Franceschini)

IL RITORNO DEL PRIMO TURNO PRELIMINARE!

Tornano a farci compagnia i risultati di Conference League: le partite valide per il ritorno del primo turno preliminare si giocheranno giovedì 18 luglio, con le prime due che sono in programma alle ore 17:00 e poi un calendario che si svilupperà su tutto il tardo pomeriggio e la sera, essendo che l’ultimo match, Breidablik Tikves, prende il via alle ore 21:15. Nel primo turno preliminare i risultati di Conference League ci presentano quelle squadre che vengono da federazioni minori che, avendo un ranking decisamente più basso nel confronto con altre realtà, devono giocare già a metà luglio per provare a procedere verso la fase a gironi.

Sappiamo poi che ovviamente arriveranno anche formazioni più blasonate, una di queste è la Fiorentina che per il terzo anno consecutivo, dopo due finali perse, affronta questa competizione e lo fa con un allenatore diverso, sapendo che in questa edizione potrebbero esserci anche maggiori insidie vista per esempio la presenza del Chelsea. Adesso però noi dobbiamo parlare dei risultati di Conference League che fanno riferimento al ritorno del primo turno preliminare, dunque aspettando che le partite si giochino proviamo a creare un minimo di contesto verso pomeriggio e serata.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: IL CONTESTO

Naturalmente è difficile entrare realmente nel merito dei risultati di Conference League: un po’ perché le partite del primo turno preliminare sono davvero tante, un po’ perché per l’appunto stiamo parlando di squadre non esattamente conosciute sul panorama internazionale. Ad ogni buon conto possiamo dire che per esempio settimana scorsa non sono state troppo poche le vittorie fuori casa: i gallesi del Connah’s Quay per esempio sono andati a vincere in Slovenia contro il Bravo, mentre il Sarajevo parlando sempre dei Balcani si è imposto di misura in Kazakhstan contro l’Aktobe.

Le squadre che stanno giocando questo primo turno preliminare, e che sono protagoniste dei risultati di Conference League, le conosciamo più che altro perché anno dopo anno ci provano: magari in competizioni diverse e ogni tanto facendo il grande colpo, come il KI Klaksvik che l’anno scorso era partito dalla Champions League per poi trovarsi ad uno storico girone di Conference League. Per parecchie di queste realtà riuscire a superare un paio di turni rappresenta una sorta di trofeo personale; su queste premesse non vediamo l’ora di vivere i risultati di Conference League per oggi.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: RITORNO 1° TURNO PRELIMINARE

Ore 17:00 KuPS Una Strassen

Ore 17:00 Urartu Tallinna Kalev

Ore 18:00 Inter Escaldes Velez Mostar

Ore 18:00 Levadia Siauliai

Ore 18:00 Milsami Zhodino

Ore 18:00 St. Josephs Shelbourne

Ore 18:00 Vllazania Valur

Ore 18:00 Zalgiris Vilnius VPS

Ore 18:30 Paide Bala Town

Ore 19:00 Dinamo Tbilisi Mornar

Ore 19:00 Dudelange Atletic Escaldes

Ore 19:00 Marsaxlokk Partizani

Ore 19:30 Connah’s Quay Bravo

Ore 19:30 Isloch La Fiorita

Ore 20:00 Shkendija Noah

Ore 20:00 Tirana Torpedo Kutaisi

Ore 20:00 Vikingur Liepaja

Ore 20:45 Derry City Magpies

Ore 20:45 Linfield Stjarnan

Ore 20:45 Tre Penne Floriana

Ore 21:00 Buducnost Malisheva

Ore 21:00 Sarajevo Aktobe

Ore 21:15 Breidablik Tikves











