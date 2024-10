VIDEO ROMA DINAMO KIEV, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Olimpico la Roma vince in casa contro la Dinamo Kiev per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la partita inizia su ritmi decisamente sostenuti sebbene in avvio nessuna delle due compagini sembri in grado di produrre qualcosa di concreto ed al 10′ i capitolini tentano di farsi vedere con un tiro a giro di Baldanzi murato da un difensore avversario.

I minuti passano ed i padroni di casa crescono affacciandosi in attacco intorno al 19′ e riuscendo soprattutto a spezzare l’equilibrio al 23′ tramite il gol segnato da Dovbyk, bravo a trasformare il calcio di rigore fischiato per il fallo commesso da Mykhavko nei confronti dello scatenato Baldanzi, che calcia anche largo al 25′. I biancoblu suonano la carica al 26′ con un colpo di testa fuori misura di Guerrero ed al 34′ il suo compagno Tymchyk spara largo per un soffio. Lo stesso Guerrero sollecita Svilar al 39′ e gli ucraini si vedono pure annullare un gol di Voloshyn per fuorigioco al 42′.

Nella ripresa la Roma continua a spingere e manca il raddoppio con Dovbyk che non completa la doppietta personale al 50′ arrivando in ritardo all’appuntamento con la sfera spizzata da Ndicka sull’angolo battuto da Le Fée. Nel finale Popov devia provvidenzialmente un tentativo di Pisilli al 57′ ed al 62′ Hermoso, da corner, non batte Neshcheret che alimenta invece le speranze dei suoi salvando su Pellegrini al 75′ e, sul fronte opposto, Tymchyk non concretizza la seconda grande opportunità della sua gara al 77′. Neanche Shomurodov trova infine il raddoppio su suggerimento di Dybala all’83’.

Per quanto concerne l’aspetto disciplinare, l’arbitro olandese Serdar Gözübüyük ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Angelino al 44′ da un lato, Mykhavko al 23′, Rubchynskyi al 37′, Kabaev all’84’ e Shaparenko al 90’+4′ dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questa terza giornata del torneo continentale permettono alla Roma di raggiungere quota 4 nella classifica dell’Europa League 2024/2025 mentre la Dinamo Kiev non si muove e rimane bloccata a zero.

VIDEO ROMA DINAMO KIEV: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS