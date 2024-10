PROBABILI FORMAZIONI ROMA DINAMO KIEV: CHI SCEGLIERÀ JURIC?

Con le probabili formazioni Roma Dinamo Kiev possiamo andare a fare una rapida valutazione sulle scelte per la partita di Europa League 2024-2025: squadre in campo alle ore 18:45 di giovedì 24 ottobre, allo stadio Olimpico non c’è quasi più tempo per una Roma che va ancora a caccia della prima vittoria in questa competizione e deve riscattare la clamorosa sconfitta contro l’Elfsborg, ma sta faticando in termini generali perché in campionato, dopo il pareggio di Monza, ha perso in casa contro l’Inter e la situazione è tale che si sta già parlando di un possibile esonero di Ivan Juric con tanto di affrettato ritorno di Daniele De Rossi.

Si vedrà, nel frattempo per la Roma c’è una bella occasione visto che, dopo due giornate di Europa League, la Dinamo Kiev ha zero punti e zero gol segnati, ha perso nettamente contro la Lazio e paga certamente il fatto di dover essere in trasferta anche nelle gare casalinghe, ma in generale sembra comunque inferiore alla squadra giallorossa. Il campo ci dirà tra poco come andranno le cose, nel frattempo ecco dunque la nostra analisi sul modo in cui i due allenatori potrebbero disporre le squadre in campo, andando a leggere insieme nel dettaglio le probabili formazioni Roma Dinamo Kiev.

QUOTE E PRONOSTICO ROMA DINAMO KIEV

Anche per le probabili formazioni Roma Dinamo Kiev possiamo leggere le quote che sono state previste dall’agenzia Snai: giallorossi ampiamente favoriti nel pronostico, con un segno 1 che ha un valore corrispondente a 1,45 la posta in palio – naturalmente per il successo della squadra di casa – mentre il segno 2 per l’affermazione della Dinamo Kiev vi permetterebbe di guadagnare una cifra che ammonta a 6,25 volte quanto investito, infine l’ipotesi del pareggio, per la quale puntare sul segno X, con questo bookmaker porta in dote una cifra equivalente a 4,50 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA DINAMO KIEV

IL TURNOVER DI JURIC

Per Ivan Juric le probabili formazioni Roma Dinamo Kiev rappresentano la possibilità di fare turnover: il nome a sorpresa sarebbe quello di Hummels che finalmente sarebbe pronto all’esordio in giallorosso, insieme a lui in difesa è pronto Hermoso e dunque a completare lo schieramento sarebbe Ndicka, in porta come sempre viene confermato Svilar e il fatto che il terzetto difensivo sia sistemato in questo modo ci dice anche che Angeliño, sarà utilizzato questa sera in qualità di laterale sinistro, il suo ruolo naturale anche se poi come noto è anche in grado di ricoprire la posizione di braccetto nella difesa a tre.

Altra novità interessante a centrocampo è quella rappresentata da Le Fée, che dovrebbe avere in mano le chiavi della mediana; da valutare se con lui possa giocare eventualmente Leandro Paredes, i due potrebbero anche essere complementari ma si vedrà e allora si prepara Pisilli. Celik agirà come esterno di destra, davanti invece sarà quasi certamente titolare Matias Soulé che potrebbe giocare con Baldanzi, condizioni da valutare per El Shaarawy che verosimilmente sarà tenuto a riposo, Dovbyk invece potrebbe fare spazio a Shomurodov nel ruolo di prima punta perché l’ucraino resta troppo importante nelle partite che contano.

LE SCELTE DI SHOVKOVSKYI

Le scelte di Oleksandr Shovkovskyi nelle probabili formazioni Roma Dinamo Kiev vertono su un 4-2-3-1 nel quale il portiere Bushchan viene coperto da due centrali che saranno Popov e Mykhavko, mentre a giocare sugli esterni come terzini dovremmo avere Tymchyk a destra e Dubinchak a sinistra. Forse qualche dubbio in più la Dinamo Kiev ce l’ha in mezzo al campo, ma tutto sommato le scelte dovrebbero ricalcare quelle del pokerissimo rifilato all’Obolon nell’ultima partita del campionato ucraino: ecco dunque la consueta cerniera mediana con Shaparenko a portare qualità e Brazhko che darà invece stabilità e interdizione.

Anche davanti Shovkovskyi dovrebbe aver risolto il dilemma legato alle scelte per la partita di Europa League contro la Roma: Buyalskyi resterà il riferimento alle spalle del centravanti che dovrebbe essere Vanat (anche se in questo caso Eduardo Guerrero rappresenta una valida alternativa), Karavaev e Kabaev sono i due giocatori che andranno a operare sulle corsie esterne, con Voloshyn e Bragaru che restano opzioni per un’eventuale ingresso nel secondo tempo. Tutto sommato dunque non dovrebbe esserci turnover tra le fila della Dinamo Kiev allo stadio Olimpico, ma anche questo lo valuteremo quando sarà il momento della distinta ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA DINAMO KIEV: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hummels, Ndicka, Hermoso; Celik, Le Fée, Pisilli, Angeliño; Soulé, Baldanzi; Shomurodov. Allenatore: Ivan Juric

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Tymchyk, Popov, Mykhavko, Dubinchak; Shaparenko, Brazhko; Karavaev, Buyalskyi, Kabaev; Vanat. Allenatore: Oleksandr Shovkovskyi