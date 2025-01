Diretta Roma Eintracht, i giallorossi devono vincere!

La diretta Roma Eintracht andrà in scena alle ore 21.00 e sarà valida per l’8° e ultima giornata della fase a girone della nuova Europa League, è una gara che vede sfidarsi due squadre che hanno vissuto un cammino europeo profondamente diverso e che si approcceranno con diversi obiettivi, i giallorossi sono al 21° posto in classifica e con una sconfitta non sarebbero certi di un posto nelle prime 24 mentre gli ospiti sono al 2° posto e sono abbastanza sicuri di un posto nelle prime 8. Anche la stagione è stata fino a questo momento un po’ diversa, la Roma è 9° in Serie A mentre l’Eintacht Francoforte è 3° in Bundesliga, i padroni di casa si presentano alla partita da una sconfitta 1-0 contro l’AZ Alkmaar mentre gli ospiti hanno vinto 2-0 contro il Ferencvaros.

Formazioni Roma Eintracht, i possibili protagonisti della gara

Per l’importante partita in diretta Roma Eintracht dello Stadio Olimpico i padroni di casa dovrebbero essere schierati da Claudio Ranieri con un 3-5-2 con Svilar in porta, Ndicka, Hummels e Mancini terzetto di difensori centrali, Rensch e Angelino sulle fasce, Pisilli, Koné e Pellegrini a centrocampo e Dybala alle spalle di Dovbyk. Gli ospiti invece dovrebbero rispondere con un 4-2-3-1 scelto da Jan Fiesser con Trapp tra i pali, Kristensen, Tuta, Koch e Theate in difesa, Skhiri e Larsson in mediana, Ekitiké unica punta supportato alle spalle da Knauff, Uzun e Gotze.

Scommesse Roma Eintracht, le quote e il possibile risultato

La diretta Roma Eintracht potrebbe essere una delle gare più interessanti di questo turno di Europa League con i padroni di casa che se vogliono essere certi di passare il primo turno, per giocarsi gli spareggi, devono vincere la gara casalinga, questo potrebbe aprire molti spazi alla squadra tedesca molto forte e abile nelle ripartenze. All’Eintacht potrebbe bastare anche un pareggio e forse questa possibile mancanza di attenzione potrebbe permettere ai giallorossi di riuscire a vincere e passare al prossimo turno, i bookmakers quotano la vittoria della Roma 1.70, gli ospiti vincitori al 5.25 mentre il pareggio 3.70

