VIDEO E HIGHLIGHTS AZ ALKMAAR ROMA: LA SINTESI!

Video Az Alkmaar Roma che termina con il risultato di 1-0 in favore della formazione olandese grazie alla rete di Parrott. Il gol decisivo è arrivato al minuto 80. Gara molto equilibrata con pochi tiri all’attivo. Nel corso della prima frazione poche azioni degne di nota con i cartellini gialli per i due giallorossi Hummels e Dovbyk. Al secondo tempo mister Ranieri accoglie in campo Soule al posto dello spento attaccante ucraino. Come sempre il giocatore più pericoloso è Paulo Dybala che però non trova la porta in più di un’occasione.

La Roma non brilla ed ecco che gli olandesi indovina il cambio al minuto 72: dentro Parrot che è poco più tardi decide l’incontro spedendo il pallone in porta da pochi passi. Perde la Roma che rimane a a 9 punti in classifica scendendo fino al 17esimo posto. Inizia a preoccupare la classifica con la Roma che settimana prossima giocherà contro il Francoforte una gara decisiva.

VIDEO AZ ALKMAAR ROMA: GOL E HIGHLIGHTS