DIRETTA ROMA FIORENTINA PRIMAVERA/ Video streaming tv: la storia di una classica (28 agosto 2023)

DIRETTA ROMA FIORENTINA PRIMAVERA: I TESTA A TESTA

Ci stiamo avvicinando alla diretta di Roma Fiorentina Primavera, una partita che ha davvero tanti precedenti. L’anno scorso le due squadre si sono affrontate nel primo turno dei playoff: era finita con un bellissimo 3-3 che, in virtù della migliore classifica, aveva portato i viola a passare l’ostacolo. Nell’aprile 2023 ricordiamo anche la finale di Coppa Italia, che aveva fatto registrare il successo di una Roma capace di spezzare l’egemonia dei viola, reduci da quattro trionfi consecutivi nel torneo; poi la semifinale della stessa Coppa Italia l’anno precedente, con il rocambolesco 5-2 a favore della Fiorentina.

Se invece parliamo di campionato, l’ultima a Trigoria ha fatto registrare il successo della Roma: un 2-1 a maggio, rimonta firmata Riccardo Pagano e Cristian Padula dopo la rete di Filippo Distefano. Bisogna invece tornare abbastanza indietro per trovare l’ultima volta in cui la Fiorentina Primavera ha battuto i giallorossi in trasferta: si tratta del novembre 2018, a segno nel primo tempo Marco Meli e Georgios Antzoulas prima che Zan Celar, su calcio di rigore, accorciasse le distanze. Alcuni nomi in campo quel giorno? Riccardo Cargnelutti, Alessio Riccardi, Ludovico D’Orazio, Jean Freddi Greco da una parte; Erald Lakti (promosso con il Lecco in Serie B), Tofòl Montiel e Niccolò Pierozzi dall’altra. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ROMA FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Fiorentina Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Roma Fiorentina Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

IL POSTICIPO

Roma Fiorentina, in diretta lunedì 28 agosto 2023 alle ore 16.30 presso lo stadio Tre Fontane di Roma sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato Primavera 1. Giallorossi in campo dopo il trionfo in Supercoppa contro il Lecce, primo trofeo stagionale e secondo nella gestione di Federico Guidi, che nello scorso anno ha conquistato la Coppa Italia di categoria battendo in finale proprio la Fiorentina, che si è poi “vendicata” però eliminando i capitolini dai play off.

Dall’altra parte la Fiorentina si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione da formazione vicecampione d’Italia in carica, con la corsa dei viola arrestatasi solo nella finalissima perduta contro il Lecce. Nella regular season di campionato la Roma ha vinto 2-1 l’ultimo precedente casalingo contro i viola il 7 maggio scorso, la Fiorentina non espugna il campo dei giallorossi nel campionato Primavera dall’1-2 del 23 novembre 2018.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Roma Fiorentina Primavera, match che andrà in scena allo stadio Tre Fontane di Roma. Per la Roma, Federico Guidi schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marin; Chesti, Golic, Keramitsis; Mannini, Pagano, Pisilli, Ienco; Costa, Misitano, Cherubini. Risponderà la Fiorentina allenata da Daniele Galloppa con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Martinelli, Kouadio, Vitolo, Sadotti, Scuderi, Elia, Vigiani, Ievoli, Sene, Magalhaes, Presta.

ROMA FIORENTINA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Fiorentina Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.90.











