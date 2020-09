Diretta Roma Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: spazio a una classica (basket)

Roma Fortitudo Bologna verrà diretta da Michele Rossi, Giulio Pepponi e Martino Galasso: alle ore 12:00 di domenica 27 settembre ecco il primo lunch match nel campionato di basket Serie A1 2020-2021, che riapre ufficialmente i battenti dopo la cancellazione della scorsa stagione. Naturalmente però le due squadre in questione hanno già iniziato a giocare, grazie alla nuova formula della Supercoppa che ha coinvolto tutte; a tale proposito bisogna dire che l’Aquila bolognese si è ben comportata pur mostrando ancora qualche lacuna che sicuramente dovrà essere riempita nel corso dell’annata – però c’è stata la brillante vittoria nel derby fuori casa, arrivata con grande carattere – mentre la Virtus è stata per distacco la squadra peggiore della competizione, non riuscendo mai a vincere e sostanzialmente non avvicinandosi mai a un successo. Seguiremo con vivo interesse la diretta di Roma Fortitudo Bologna per scoprire quello che succederà; intanto prima di trasferirci al Palazzo dello Sport possiamo analizzare alcuni dei temi principali di questa sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Fortitudo Bologna non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma per tutti gli appassionati di basket l’appuntamento non è cambiato ed è rimasto quello delle ultime stagioni: la piattaforma Eurosport Player, per accedere alla quale bisognerà sottoscrivere un abbonamento, fornisce tutte le partite del campionato di Serie A1 in diretta streaming video, dunque vi dovrete dotare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito www.legabasket.it troverete invece le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

DIRETTA ROMA FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Roma Fortitudo Bologna è una partita che in questo momento sorride decisamente alla Lavoropiù: la squadra di Meo Sacchetti, per quanto fatto vedere in Supercoppa, è sicuramente più avanti nello stato dei lavori e certamente il suo progetto, fin dallo scorso anno, era quello di raggiungere i playoff. Il roster è risultato modificato ma le ambizioni sono sempre le stesse, ovvero quelle di tornare a grandi livelli come questa piazza richiede; obiettivi che sono gli stessi anche della Virtus, ma i capitolini sono stati incerti fino all’ultimo anche riguardo l’iscrizione al campionato di Serie A1; il presidente Toti ce l’ha fatta, ma il roster costruito per il momento non è all’altezza di altre avversarie e dunque la corsa verso la salvezza, per il momento unico traguardo contemplabile dalla società, si preannuncia parecchio complessa. Il campo potrebbe poi sbugiardare queste premesse, intanto ci sarà un esordio casalingo nel quale provare subito a fornire una risposta di carattere…

