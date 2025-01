DIRETTA REGGIO EMILIA TRIESTE: PER SPICCARE IL VOLO!

È certo che la diretta Reggio Emilia Trieste regalerà grande spettacolo: con questa partita, in programma alle ore 20:00 di sabato 18 gennaio, il campionato di basket Serie A1 2024-2025 entra nel girone di ritorno e il primo anticipo della 16^ giornata mette a confronto due squadre che tra un mese saranno presenti a Torino per la Final Eight di Coppa Italia, e che hanno gli stessi punti in classifica ma con la Unahotels al momento davanti grazie alla classifica avulsa – che coinvolge anche Tortona – ricordando che era stata proprio la Reggiana a prendersi la vittoria in trasferta nella partita disputata alla fine di ottobre.

La diretta Reggio Emilia Trieste dunque è intrigante, perché si tratta di compagini che stanno facendo veramente molto bene: anche l’Allianz, che pure ha avuto alti e bassi lungo un percorso che non è mai stato particolarmente costante, ha saputo presentare il suo lato migliore viaggiando fin dalle prime battute in alta classifica; oggi è settima ma rimane molto vicina a posizioni anche più alte, lo stesso discorso va fatto ovviamente per la Unahotels e allora noi possiamo goderci questa bella partita sperando che rispetti le premesse, poi scopriremo chi riuscirà a sopravanzare l’altra anche in termini di una classifica che rimane equilibrata.

REGGIO EMILIA TRIESTE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Reggio Emilia Trieste non è una delle partite che la Lega ha selezionato per la messa in onda sui canali della nostra televisione: dunque niente diretta tv per un match che ad ogni modo, come tutti gli altri nel campionato di basket Serie A1, viene garantito dalla piattaforma DAZN. Per assistere alle immagini dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio, poi l’account potrà essere attivato su PC, tablet e smartphone per una visione in diretta streaming video oppure tramite una smart tv e tutti gli altri dispositivi compatibili.

DIRETTA REGGIO EMILIA TRIESTE: ASPETTATIVE CONFERMATE

Nel parlare della diretta Reggio Emilia Trieste dobbiamo dire che, senza ombra di dubbio, queste due squadre hanno confermato le aspettative nel girone di andata: entrambe infatti partivano con una disponibilità economica importante, non si può dimenticare che l’Allianz è riuscita a mettere sotto contratto Colbey Ross, MVP di Serie A1 nel 2023, ma anche Denzel Valentine mentre la Unahotels a stagione in corso si è regalata il colpo Kenneth Faried, uno che avrà anche 35 anni ma ha vinto un oro da protagonista ai Mondiali, tanto da venire inserito nel miglior quintetto del torneo, e in NBA ha avuto una carriera di tutto rispetto (11,4 punti e 8,1 rimbalzi le sue medie in regular season).

Sono chiaramente acquisti che ci dicono di come le due società abbiano potuto approcciare la stagione pensando di poter correre per i playoff; Trieste è una neopromossa ma con grandi ambizioni, Reggio Emilia l’anno scorso aveva già fatto molto bene cambiando faccia in poco tempo e si sta ripetendo con la convinzione che un buon accoppiamento in post season possa anche portare alla semifinale, intanto ci sarà una Coppa Italia nella quale non è così peregrino pensare di procedere oltre il primo turno e arrivare anche in finale, tuttavia in caso di vittoria ai quarti sarà Reggio Emilia Trieste già in semifinale, che quello di stasera sia un antipasto?