DIRETTA TRENTO TREVISO: L’AQUILA HA PERSO QUOTA!

Eccoci alla diretta Trento Treviso, intrigante derby del Nord-Est che prende il via alle ore 20:30 di sabato 18 gennaio. Per la Dolomiti Energia il campionato rimane ovviamente di altissimo livello, ma la squadra arriva da tre sconfitte consecutive e ha perso quattro delle ultime cinque, addirittura perdendo a Brescia si è ritrovata al terzo posto in classifica dopo aver guidato il gruppo in solitaria per tutto il girone di andata, dunque chiaramente si sta vivendo un periodo di flessione.

Così anche per Treviso, ha perso la possibilità di arrivare in Coppa Italia con tre ko nelle ultime quattro: la NutriBullet sta generalmente facendo il suo ma non è ancora abbastanza per dirsi del tutto lontani dai guai, anche se per il momento la classifica dice che i veneti sono più vicini ai playoff che alla retrocessione. Su queste premesse si gioca la diretta Trento Treviso, e naturalmente attenzione alle possibili sorprese: aspettando la palla a due alla Il T Quotidiano Arena proviamo a scavare più a fondo nel momento di due squadre che hanno generalmente bisogno di una sterzata e possono trovarla questa sera.

DOVE VEDERE LA DIRETTA TRENTO TREVISO IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Trento Treviso si potrà seguire su Eurosport 2, ma bisogna specificare che questo canale sarà riservato ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare facendo parte del bouquet di Sky, precisamente al numero 211 del decoder. Per tutti coloro che non avessero questa opzione, rimane valido l’appuntamento con DAZN anche in diretta streaming video.

DIRETTA TRENTO TREVISO: ANCHE I VENETI IN CALO

La diretta Trento Treviso ci presenta dunque due squadre in calo: certamente fa più scalpore il passo attuale della Dolomiti Energia, che ha iniziato il suo campionato infilando una clamorosa serie di dieci vittorie ma poi si è improvvisamente bloccata, è entrata nel tabellone di Coppa Italia con la testa di serie numero 3 (sfiderà Reggio Emilia) e tra le sconfitte annovera anche quella casalinga contro Cremona, che dopo quasi un tempo aveva messo sotto di quasi 20 punti. Paolo Galbiati dovrà essere bravo a ritrovare la quadratura del cerchio, sapendo che quanto fatto sino a qui sarà inutile se il girone di ritorno non sarà all’altezza.

Calo come detto anche per Treviso, che dopo la vittoria contro la Vanoli aveva 6 vittorie e 5 sconfitte e poteva giocarsi ampiamente la Final Eight: da quel momento però la NutriBullet non è più riuscita a fare risultato se non nella bellissima vittoria casalinga contro Brescia, ha perso in volata a Sassari e Varese e così ha dovuto accettare di rimanere alle spalle della concorrenza, tuttavia rispetto allo scorso anno il passo della banda di Frank Vitucci sembra essere migliore e quattro gare di vantaggio sulla retrocessione sono parecchie, anche se Treviso non si potrà permettere di gestire sino al termine della stagione nella consapevolezza che i playoff possano essere un obiettivo concreto.