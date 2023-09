DIRETTA/ Empoli Roma Primavera (risultato 3-3) video streaming tv: primo tempo show! (3 settembre 2023)

DIRETTA EMPOLI ROMA PRIMAVERA (RISULTATO 3-3): INTERVALLO

Empoli Roma Primavera 3-3: primo tempo straordinario quello della partita valida per la seconda giornata del campionato 1. Ben sei gol complessivi, e due squadre che non si risparmiano sul terreno di gioco: a questo punto nella ripresa potrebbe veramente succedere di tutto. Grande partenza dell’Empoli, che al 7’ è già in vantaggio di due reti: nel giro di tre minuti Herculano Nabian realizza una doppietta e mette la Roma contro il muro. I giallorossi però sono un’ottima squadra, e reagiscono come tale: dopo 10 minuti di gioco Riccardo Pagano accorcia le distanze e rimette in partita la sua formazione.

Peccato che sia ancora l’Empoli ad allungare: Szymon Gaj al 21’ fa 3-1. Finita? Nemmeno per sogno, perché non passa troppo tempo ed ecco che Dimitrios Keramitsis nuovamente porta la Roma Primavera sotto di una sola rete, e quando manca un minuto allo scoccare del 45’ Lorenzo D’Alessio addirittura pareggia. Non vediamo l’ora che la diretta di Empoli Roma Primavera riprenda, ci stiamo davvero divertendo tantissimo in questo match ricchissimo di gol ed emozioni. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA EMPOLI ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Roma Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Empoli Roma Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solo Calcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

EMPOLI ROMA PRIMAVERA: PARTITA INTRIGANTE!

Empoli Roma, in diretta domenica 3 settembre 2023 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Petroio di Vinci sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato Primavera 1. Giallorossi già lanciati da un ottimo avvio di stagione: dopo il trionfo nella Supercoppa Primavera in casa dei Campioni d’Italia del Lecce, la Roma ha superato anche il primo esame in campionato battendo di misura, 1-0, la Fiorentina tra le mura amiche del “Tre Fontane”.

Non è riuscito invece a conquistare i primi 3 punti della stagione nel match d’esordio l’Empoli, sconfitto 2-0 in casa dell’Inter: da calendario sicuramente per i toscani non c’è un avvio di campionato agevole all’orizzonte ma gli azzurri proveranno a sfruttare stavolta il fattore campo. Nei precedenti tra Empoli e Roma in casa dei toscani nel campionato Primavera, ultima vittoria azzurra datata 9 marzo 2022 col punteggio di 1-0, ultimo successo giallorosso datato invece 29 maggio 2021, 0-1 il risultato in quell’occasione.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Roma Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Petroio di Vinci. Per l’Empoli, Alessandro Birindelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Seghetti; Barsi, Corona, Stassin, Ignacchiti; Indragoli, Kaczmarski, Mannelli; Vallarelli, Bucancil, Barsotti. Risponderà la Roma allenata da Federico Guidi con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Marin; Chesti, Golic, Keramitsis; Mannini, Pagano, Pisilli, Ienco; Costa, Misitano, Cherubini.

EMPOLI ROMA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Roma Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.











