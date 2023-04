DIRETTA/ Roma Frosinone Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: via al derby!

DIRETTA ROMA FROSINONE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta di Roma Frosinone Primavera stiamo per vivere un bel derby che sarà anche importante per le ambizioni delle due squadre. La Roma in casa fa benissimo: 29 punti in 13 giornate con 30 gol segnati (sono di più in trasferta, ma con una gara in più) e 15 subiti, però nel girone di ritorno non sta marciando troppo bene e ha incassato 15 gol nelle ultime cinque giornate, subendo per due volte una manita (da Verona e Lecce) nelle due trasferte più recenti. Invece, l’ultima sconfitta casalinga risale al 14 gennaio, quando il Sassuolo è passato al Tre Fontane con un roboante 4-1.

Il Frosinone resta una delle rivelazioni del campionato Primavera, ma ha perso la bussola: a marzo i ciociari hanno vinto quattro partite consecutive, ad aprile hanno sempre perso (tre ko) con appena 3 gol segnati e ben 10 incassati, e due sconfitte casalinghe. Il dato è così passato a cinque sconfitte nelle ultime nove giornate; curiosamente il Frosinone non pareggia da 10 gare, il segno X è invece uscito sei volte nelle prime 17 sfide della stagione. Siamo finalmente pronti a metterci comodi e scoprire cosa succederà sul terreno di gioco: ci siamo davvero, la diretta di Roma Frosinone Primavera prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ROMA FROSINONE PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Frosinone Primavera è disponibile sui canali di Sportitalia, ricordando che l’emittente si occupa integralmente del campionato Primavera 1 e mette a disposizione il numero 60 e il numero 61 del telecomando. Come sempre l’alternativa è fornita dal servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: in questo caso le strade per visionare la partita sono due, perché la prima riguarda il sito ufficiale (www.sportitalia.com) mentre la seconda è quella di attivare la relativa app Sportitalia su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DERBY INTRIGANTE!

Roma Frosinone Primavera sarà in diretta dallo stadio Tre Fontane, alle ore 16:00 di venerdì 21 aprile: valida per la 28^ giornata del campionato Primavera 1 2022-2023, è una partita molto interessante anche perché è una sorta di derby, ma soprattutto perché mette a confronto due squadre che si giocano l’accesso ai playoff e ancora la qualificazione diretta alla fase finale. Per la Roma si tratta di riscattare il pesantissimo 0-5 di Lecce, una manita incassata da una capolista che in questo momento gioca un altro sport, ma che comunque è stata sanguinosa anche per la classifica.

Il Frosinone, che è dietro di un punto, ha mancato il sorpasso facendosi battere in casa dall’Inter: nonostante questo ko il campionato dei ciociari resta davvero interessante e positivo perché parliamo di una squadra che pensavamo dovesse correre esclusivamente per la salvezza, invece sta stupendo tutti. Sarà interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Roma Frosinone Primavera, e allora mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche considerazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FROSINONE PRIMAVERA

Per la diretta Roma Frosinone Primavera Federico Guidi può cambiare qualcosa: Faticanti per esempio può tornare a giocare in mezzo al campo per affiancare Pisilli, dunque in difesa Matteo Pellegrini avrebbe la maglia insieme a Chesti e Keramitsis con Baldi tra i pali. Sugli esterni nella zona mediana del campo si preparano Matteo Ruggiero e uno tra Cherubini e Falasca, a seconda dell’impostazione da dare alla squadra; Claudio Cassano e Riccardo Pagano saranno i due trequartisti, come centravanti il ballottaggio è tra Misitano e Padula.

Giorgio Gorgone invece pensa al 3-5-2 con uno tra Condello e Selvini a giocare davanti insieme a Cangianello, e l’altro invece che avrebbe il posto sulla corsia sinistra ma partendo da centrocampo, come esterno tattico. Pozzi agirà a destra, poi centrocampo nel quale giocheranno in linea Matteo Bruno, Andrea Peres e Nicola Mulattieri (la prima alternativa qui è Milazzo); in difesa invece, a protezione del portiere che sarà Salvatore Di Chiara, potrebbe trovare una maglia Macej che completerebbe il reparto insieme a Kamensek e Maestrelli.











