DIRETTA GENOA TORINO PRIMAVERA, SQUADRE IN SALUTE

Due squadre che hanno cominciato molto bene questo campionato di categoria. La diretta Genoa Torino, in programma domenica 10 novembre 2024 alle ore 13:00, potrebbe valere la momentanea zona playoff per rossoblu o granata. Una statistica curiosa sul Genoa è che non ha mai messo a referto due risultati uguali consecutivamente. Nelle ultime cinque infatti c’è stato il pareggio per 2-2 con la Lazio, i ko contro Sassuolo e Cagliari più le vittorie contro Udinese e Atalanta.

Il Torino invece è in un periodo di forma strepitosa con solamente una sconfitta nelle ultime sei partite, vale a dire il 3-2 subito dal Sassuolo. Per il resto solamente vittorie con Cagliari, Atalanta, Empoli, Juventus nel derby e Udinese.

DIRETTA GENOA TORINO PRIMAVERA, IN STREAMING VIDEO E TV

Se siete interessati a sapere dove vedere la diretta Genoa Torino, la risposta è molto semplice: Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, trasmetterà l’evento gratuitamente in chiaro. Per quanto riguarda la diretta streaming invece dovrete recarvi sull’applicazione o sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI GENOA TORINO PRIMAVERA

Osserviamo insieme le probabili formazioni della diretta Genoa Torino Primavera. I rossoblu si schiereranno con il modulo 3-5-2 con Lysionok in porta, difesa a tre composta da Mefconi, Barbini e Kilsys. Agiranno da esterni Venturino e Contarini mentre a centrocampo ci saranno Kasa, Rossi e Fazio. In attacco Romano e Dorgu.

il Torino risponde con il medesimo asseto tattico utilizzato dai rossoblu. Tra i pali Plaia, retroguardia formata da Olsson, Mendes e Mullen. Larghi ci saranno Dimitri e Krzyzanowski con Djalo e Acar mezzali più Momba in mediana. Davanti Gabellini e Franzoni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE GENOA TORINO PRIMAVERA

Concludiamo invece con le quote per le scommesse della diretta Genoa Torino Primavera. L’1 fisso è offerto a 1.98 contro il 2 a favore dei granata che invece possiamo trovare a 3.10. Il segno X relativo al pareggio è invece a 3.80.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è quotato 1.41 con l’Under alla stessa soglia a 2.60. Chiudiamo con Gol e No Gol a 1.40 e 2.60.