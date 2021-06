Diretta Roma Genoa U18/ Streaming video tv, la finale scudetto Under 18!

DIRETTA ROMA GENOA U18: IN PALIO LO SCUDETTO!

Roma Genoa U18, in diretta dallo Stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, è la finale scudetto del Campionato Under 18 di Serie A-B, partita decisiva per l’assegnazione del tricolore che è in programma alle ore 19.00 di questa sera, lunedì 28 giugno 2021. Siamo ormai giunti al momento decisivo, la diretta di Roma Genoa U18 incoronerà la formazione campione d’Italia in questa stagione sofferta, perché naturalmente anche il campionato Under 18 ha dovuto fare i conti con gli effetti della pandemia di Coronavirus.

Roma e Genoa U18 sono comunque giunte fin qui prima entrando fra le prime quattro della classifica al termine della stagione regolare, poi vincendo venerdì scorso le rispettive semfinali. Per i giallorossi è stato addirittura un vero e proprio trionfo, sotto forma di uno straordinario 6-0 inflitto all’Atalanta, mentre il Genoa ha vinto 2-1 contro l’Inter e adesso si giocherà il tricolore con i capitolini. Ci sarà naturalmente il fascino di una sfida con una posta in palio così importante: ci si gioca tutto in una singola partita, Roma Genoa U18 di stasera dunque a chi assegnerà lo scudetto Under 18?

DIRETTA ROMA GENOA U18 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tv di Roma Genoa U18, la finale scudetto per la Serie A-B categoria Under 18, sarà visibile sulla televisione satellitare, e per la precisione sul canale Sky Sport Serie A, che è il numero 202 del telecomando Sky. Sarà garantita dunque, ma solo per gli abbonati alla piattaforma satellitare, anche la diretta streaming video dell’incontro del campionato giovanile, che sarà fornita tramite sito o app di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA U18

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Roma Genoa U18, che dovrebbero ricalcare quelle già viste venerdì nelle due semifinali. Per la Roma U18 di mister Parisi dunque disegniamo un modulo 4-3-1-2 con Milan in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Ludovici, Dicorato, Evangelisti e Rocchetti; a centrocampo potremmo vedere il terzetto formato da Di Bartolo, Tahirovic e Pagano; infine il reparto offensivo, dove potremmo vedere Volpato come trequartista alle spalle dei due attaccanti Afena-Gyan e Cassano. I titolari del Genoa di mister Gennaro Ruotolo potrebbero essere invece Corci in porta, poi Ghigliotti, Boci, Zenelaj, Parodi, Bolcano, Vassallo, Biaggi, Shali, Giacchino e Fossati. Vedremo dunque quanto saranno confermate queste formazioni o se ci saranno delle novità al Manuzzi…

