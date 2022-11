DIRETTA ROMA LAZIO/ Video streaming tv: il vantaggio nei precedenti è giallorosso

DIRETTA ROMA LAZIO: I TESTA A TESTA

Il derby della capitale, la diretta Roma Lazio, si è disputata finora, considerando tutte le competizioni per 178 volte. Il bilancio ci parla di 68 vittorie per i giallorossi, 48 per i biancocelesti e 62 pareggi. Sfida sentitissima dalle due tifoserie l’anno scorso, precisamente il 20 marzo del 2022, la gara terminò col risultato finale di 3-0. La partita in questione fu decisa nel primo tempo dalla doppietta di Tammy Abraham in 22 minuti e dal gol di Lorenzo Pellegrini.

La Lazio non vince in casa dei cugini dal 30 aprile del 2017 quando si impose col risultato di 1-3. Al dodicesimo la gara venne sbloccata da Keita Baldé con pareggio su calcio di rigore di Daniele De Rossi al minuto 45. Dusan Basta poi riportava avanti i suoi al minuto 50 della ripresa con altro gol di Keita a cinque dalla fine con la Roma che si era buttata tutta avanti alla ricerca del pareggio. Finì tra il nervosismo col rosso diretto al 93 per il difensore Antonio Rudiger. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA ROMA LAZIO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Lazio non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al derby della capitale sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di questo match sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

ROMA LAZIO: GRANDE DERBY ALL’OLIMPICO!

Roma Lazio, che sarà diretta dal signor Daniele Orsato, si gioca alle ore 18:00 di domenica 6 novembre, naturalmente allo stadio Olimpico: per la 13^ giornata nel campionato di Serie A 2022-2023 ecco un altro big match, che vale anche tanto visto che le due squadre (almeno al momento) si giocano una posizione nella prossima Champions League. La Roma, qualificata anche al playoff di Europa League, sta facendo molto bene nell’ultimo periodo e dunque spera di allungare sulla grande rivale, dopo averla scavalcata nell’ultimo turno grazie alla vittoria di Verona, maturata in rimonta nei minuti finali.

La Lazio invece ha vissuto una settimana da incubo: la serie positiva in campionato si è spezzata con l’incredibile sconfitta interna contro la Salernitana, poi la squadra di Maurizio Sarri è finita ai playoff di Conference League perdendo a Rotterdam, e venendo condannata dalla differenza reti. Adesso vedremo quello che succederà nella diretta di Roma Lazio, anticipando che nel derby può sempre succedere di tutto proviamo a fare una rapida valutazione circa le scelte che i due allenatori opereranno tra qualche ora, e dunque prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Roma Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO

Per Roma Lazio José Mouriho potrebbe confermare il 3-4-2-1 con Lorenzo Pellegrini e Zaniolo alle spalle di Abraham, che nonostante il periodo di appannamento è favorito su Belotti; Dybala è sempre out e dunque il capitano avanza il suo raggio d’azione, a centrocampo quindi Mady Camara resta in vantaggio su Matic per giocare insieme a Cristante. Sulle corsie, Zalewski gioca regolarmente a sinistra per sostituire Spinazzola; sull’altro versante spazio a Karsdorp, in difesa nessuna novità con Smalling a guidare il reparto a protezione di Rui Patricio, Gianluca Mancini e Ibanez agiscono ai suoi lati.

Nel 4-3-3 di Sarri torna titolare Alessio Romagnoli, che farà coppia con Casale davanti a Provedel; sugli esterni non si cambia rispetto alle scelte di campionato, quindi ecco Manuel Lazzari a destra con Marusic sul versante opposto. A centrocampo Luis Alberto sarà titolare, perché è pesantissima la squalifica di Sergej Milinkovic-Savic; giocherà anche Matias Vecino sull’altra mezzala, con Cataldi a questo punto schierato in cabina di regia. Davanti, niente da fare per Immobile: il bomber non ha recuperato, a giostrare da falso centravanti sarà allora Felipe Anderson con Pedro (ex della partita) e Zaccagni che saranno gli esterni del classico tridente messo in campo da Sarri.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l'agenzia Snai ha tracciato su Roma Lazio, il derby che si gioca oggi per la 13^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra giallorossa vi farebbe guadagnare 2,10 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 3,25 volte l'importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione biancoceleste abbiamo un valore che ammonta a 3,75 volte la giocata con questo bookmaker.











