DIRETTA ROMA LAZIO/ Video streaming tv: la storia e i precedenti del derby

E’ impossibile raccontare il derby Roma Lazio attraverso tutti i suoi episodi: qui possiamo limitarci a dire che la partita di andata era terminata in parità per effetto del rigore di Aleksandar Kolarov (grande ex) e del gol di Luis Alberto, e che nelle ultime dieci gare il vantaggio nei precedenti sorride ai giallorossi che hanno vinto in cinque occasioni contro le tre dei biancocelesti, che però si erano imposti con un netto 3-0 lo scorso marzo. Ci sono naturalmente incroci anche in Coppa Italia: i tifosi della Lazio portano ancora nel cuore la finale vinta nel 2013 grazie al gol di Senad Lulic, ma poi si erano qualificati all’ultimo atto anche nel 2017 superando una semifinale con il 2-0 dell’andata e la sconfitta per 2-3 al ritorno. Volendo considerare un fattore campo che conta il giusto, la Lazio non espugna il “campo” della Roma dall’aprile di quello stesso anno, una partita risultata pesantissima per l’assegnazione dello scudetto a favore della Juventus; i giallorossi ricordano con piacere, oltre al 5-1 con poker di Vincenzo Montella, quel derby rimontato da Claudio Ranieri che all’intervallo, sotto di un gol, aveva tolto Francesco Totti e Daniele De Rossi. L’epilogo del campionato era stato amaro, ma quella partita resta. (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Lazio sarà un’esclusiva Sky: l’appuntamento sarà in particolare su Sky Sport Serie A, il canale numero 202 della piattaforma satellitare. Per tutti gli abbonati naturalmente sarà a disposizione anche la diretta streaming video garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

ORARIO E PRESENTAZIONE

Roma Lazio, diretta dall’arbitro Calvarese, sarà il derby della Capitale che ci attende allo stadio Olimpico alle ore 18.00 di oggi, domenica 26 gennaio 2020, per la ventunesima giornata di Serie A. L’attesa è già molto alta, come sempre per Roma Lazio: il derby è sentito ovunque, ma nella Città Eterna ancora di più, inoltre giallorossi e biancocelesti ci arrivano molto bene, almeno in campionato – in settimana infatti entrambe le formazioni capitoline sono state eliminate dalla Coppa Italia. La Roma di Paulo Fonseca vincendo sul campo del Genoa è salita a quota 38 punti in classifica, rimanendo da sola al quarto posto che è naturalmente l’obiettivo fondamentale per questa stagione dei giallorossi, che puntano a tornare in Champions League. La Lazio di Simone Inzaghi invece sabato scorso ha travolto la Sampdoria arrivando a 45 punti pur con una partita da recuperare: i biancocelesti sognano addirittura lo scudetto, vincere il derby naturalmente rafforzerebbe di molto questa ambizione.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO

Parliamo naturalmente anche delle probabili formazioni per Roma Lazio. Paulo Fonseca dovrebbe affrontare il derby con il modulo 4-2-3-1: in difesa le certezze sono Pau Lopez, la coppia Smalling-Mancini e Kolarov a sinistra, mentre Spinazzola, Florenzi e Santon danno vita a un ballottaggio a tre come terzino destro. Florenzi d’altronde potrebbe giocare anche più avanti ed entra in ballottaggio con Kluivert oppure Under come esterni offensivi. In mediana ecco invece Cristante e Veretout, più avanzato Pellegrini che agirà da trequartista alle spalle di Dzeko. Simone Inzaghi replicherà con il 3-5-2: in campo per la Lazio Luiz Felipe oppure Patric con Acerbi e Radu nella difesa a tre davanti a Strakosha; nel folto centrocampo a cinque ecco da destra a sinistra Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto e Lulic, mentre davanti Caicedo e Correa si contendono ancora il posto da spalla di Immobile.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Roma Lazio, basandoci sulle quote fornite dall’agenzia Snai. Naturalmente c’è equilibrio, come sempre nel derby: il segno 1 è quotato a 2,65 mentre con il segno 2 siamo a 2,50. L’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori sarebbe dunque il segno X, che è quotato a 3,60 volte la posta in palio.



