Diretta Lazio Sampdoria/ Streaming video tv: Inzaghi per l’undicesima (Serie A)

Lazio Sampdoria, che sarà diretta dal signor Daniele Chiffi e si gioca sabato 18 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. I biancocelesti arrivano dalla migliore striscia della loro storia nel massimo campionato: mai la Lazio aveva vinto 10 partite consecutive nella massima serie, ci è riuscita mettendo in fila i successi contro Fiorentina, Torino, Milan, Lecce, Sassuolo, Udinese, Juventus, Cagliari, Brescia e l’ultimo contro il Napoli in casa, battuto nel finale con un gol di Ciro Immobile. La squadra di Inzaghi si è dimostrata implacabile negli ultimi minuti e mantiene il terzo posto a -6 dalla Juventus capolista e a -4 dall’Inter seconda, ma con la partita contro il Verona da recuperare, che potrebbe far aumentare anche il vantaggio su Atalanta e Roma, che al momento inseguono a 7 punti di distanza. All’Olimpico però arriva una Sampdoria appena portatasi a +5 dalla zona retrocessione, dopo l’ultimo roboante 5-1 al Brescia. La cura Ranieri ha guarito i blucerchiati che hanno flirtato per tutto l’autunno con il fondo classifica e ora cercheranno un altro passo verso la tranquillità. All’andata la Lazio ha inflitto un rotondo 0-3 a Marassi alla Samp, con doppietta di Ciro Immobile (arrivato nel frattempo a quota 20 in campionato) e un gol di Joaquin Correa.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Sampdoria, sfida prevista sabato 18 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma solo sul canale numero 202 del satellite di Sky, Sky Sport Serie A. Il match sarà altrimenti trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO SAMPDORIA

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Lazio Sampdoria, sabato 18 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Olimpico di Roma per la ventesima giornata del campionato di Serie A? Proviamo a rispondere ipotizzando che la Lazio allenata da Simone Inzaghi sceglierà il 3-5-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa. Risponderà la Sampdoria guidata in panchina da Claudio Ranieri con un 4-4-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Audero; Berezynski, Regini, Chabot, Murru; Thorsby, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 1.35 la vittoria in casa, a 4.75 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 9.00. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.55 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 2.35.



© RIPRODUZIONE RISERVATA