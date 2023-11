DIRETTA ROMA LECCE/ Video streaming tv: dominio capitolino nei precedenti (Serie A, 5 novembre 2023)

DIRETTA ROMA LECCE: CLASSIFICA SIMILE TRA LE DUE SQUADRE

La diretta della sfida Roma Lecce pone di fronte due formazioni che nel passato si sono affrontate in ben 36 occasioni. Lo storico vede al momento la formazione giallorossa capitolina in vantaggio con 24 vittorie. La percentuale è di 66.7%. Segue il pareggio con 10 risultati di equilibrio e soltanto due sconfitte subite contro i giallorossi pugliesi. Da segnalare sicuramente la sfida nel 2012 terminata con il risultato di 4-2 per il Lecce. Allo stadio Via del Mare poker Lecce con uno scatenato Luis Muriel, autore di due gol. A completare l’opera David Di Michele con una doppietta.

Roma che riuscì a trovare gol solamente nel finale di partita con le reti firmate al minuto 88 e 90 di Bojan Krkic e Lamela. Nel 2020 la Roma ottenne il successo con il risultato di 4-0. Le ultime 5 partite giocate tra queste due formazioni hanno presentato ben quattro successi per la formazione della capitale e un pareggio. L’ultima sfida tra queste due formazioni è terminata con il risultato di 1-1. La rete di Paulo Dybala per rispondere all’autogol del difensore Ibanez. Da segnalare la grande partita da parte di Wladimiro Falcone, autore di 5 respinte decisive. (Marco Genduso)

ROMA LECCE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Lecce non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa nona giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo che avrete per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

Roma Lecce sarà in diretta dallo stadio “Olimpico” di Roma, alle ore 18:00 di domenica 5 novembre: si gioca per la undicesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Sarà un match pieno di insidie per i padroni di casa: la squadra di Mourinho, infatti, dopo la sconfitta di misura patita a Milano contro l’Inter, deve riscattarsi al più presto. Ma di fronte ci sarà un Lecce che finora si è ben disimpegnato in campionato e, nonostante la sconfitta casalinga contro il Torino, orbita a tredici punti, solo uno in meno dei capitolini.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA ROMA LECCE

Roma Lecce, sfida in programma allo stadio “Olimpico” di Roma, impone un’analisi delle probabili formazioni. In casa capitolina mister Josè Mourinho ritroverà Paulo Dybala, almeno per uno spezzone di gara. Il tecnico portoghese, però, dovrà fare a meno dello squalificato Paredes che si aggiunge agli infortunati Kumbulla, Smalling, Spinazzola, Pellegrini e Abraham. Per gli ospiti, invece, le uniche assenze sono quelle di Dermaku, Blin e Corfitzen.

ROMA LECCE: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Roma Lecce possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la undicesima giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1.55 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 4.05 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 6.20 volte l’importo investito con questo bookmaker.

