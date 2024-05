DIRETTA ROMA MILAN/ Video streaming tv: un’amichevole per celebrare Di Bartolomei (oggi 31 maggio 2024)

DIRETTA ROMA MILAN: IL RICORDO DI AGO

Come già detto, la diretta di Roma Milan sarà l’occasione per ricordare Agostino Di Bartolomei: il grande Ago si tolse la vita il 30 maggio 1994 a Castellabate, provincia di Salerno, dove aveva aperto una scuola calcio. Il suo nome è profondamente legato a Roma e Milan: curiosamente, quando aveva 13 anni Di Bartolomei rifiutò una proposta rossonera non volendo allontanarsi troppo da casa in così tenera età, ma ci sarebbe tornato 16 anni più tardi dopo aver giocato un totale di 11 stagioni in giallorosso (con in mezzo un prestito a Vicenza), entrando nella ristretta cerchia dei capitani romani (prima di lui Amedeo Amadei, poi Giuseppe Giannini, Francesco Totti, Daniele De Rossi e Lorenzo Pellegrini).

Il suo grande mentore è stato Nils Liedholm, anche lui legatissimo a Roma e Milan: insieme hanno vinto lo scudetto del 1983 e tre volte la Coppa Italia, poi lo svedese ritrovò Di Bartolomei in rossonero nel 1984 e sino all’ultima stagione per entrambi, con il Barone che, pur rimasto come collaboratore, fu esonerato lasciando la panchina a un giovanissimo Fabio Capello. Alla fine per Ago ci furono 308 partite con la Roma e 123 con il Milan; il grande cruccio la nazionale, con cui non riuscì mai a debuttare non venendo mai preso in considerazione da Enzo Bearzot, all’epoca il nostro Commissario Tecnico. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE ROMA MILAN IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Sono arrivate finalmente sul fil di lana le indicazioni per vedere la diretta tv di Roma Milan: questa amichevole in terra australiana sarà infatti visibile in diretta streaming video grazie al canale tematico di Roma tv, è possibile poi che all’ultimo anche la società Milan potrebbe disporre delle immagini da mandare in onda per i propri tifosi e gli appassionati.

AMICHEVOLE DI FINE STAGIONE!

Nemmeno il tempo di chiudere la stagione che avremo una diretta di Roma Milan: la partita è chiaramente un’amichevole e la peculiarità è che si giocherà all’Optus Stadium di Perth, dunque in Australia, con calcio d’inizio alle ore 13:00 italiane (le 19:00 locali) di venerdì 31 maggio. Perché questa amichevole? Le due società di fatto si affrontano nella memoria di Agostino Di Bartolomei, doppio ex che ha legato il suo nome a queste due squadre – soprattutto quella giallorossa – ed è scomparso il 30 maggio di trent’anni fa, tanto che per l’occasione della diretta, Roma e Milan avranno anche una scritta sulle maglie per ricordarlo nel migliore dei modi.

La diretta di Roma Milan, al netto del contesto e di un intento comunque molto nobile, sarà un’occasione per vedere all’opera queste due formazioni in attesa della prossima stagione: i rossoneri cambieranno allenatore e annunceranno Paulo Fonseca, oggi peraltro in panchina non ci sarà più Stefano Pioli che ha già dato l’addio e ci sarà invece Daniele Bonera, del quale si dice possa essere il nuovo allenatore della Under 23. Vedremo, ma intanto possiamo provare a ipotizzare quali siano le scelte di campo per l’Optus Stadium di Perth, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN

Dalla diretta di Roma Milan, lato giallorosso perché tra i rossoneri non ci sono casi, mancheranno gli azzurri preconvocati da Luciano Spalletti, che si radunano oggi: assenti dunque Gianluca Mancini, Cristante, El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini, ma per il resto ci sono tanti dubbi. Possiamo ipotizzare: in porta spazio a Rui Patricio, in difesa le due fasce possono essere presidiate da Rasmus Kristensen e Spinazzola con due centrali in Huijsen e Ndicka (o Smalling), a centrocampo Edoardo Bove e Renato Sanches potrebbero essere titolari e Aouar completare il pacchetto, mentre nel tridente offensivo possono trovare spazio Dybala e Abraham ma anche eventualmente Azmoun e Baldanzi, magari con Zalewski ancora da laterale alto.

Assenze anche nel Milan, che ha lasciato a casa giocatori come Maignan (non al top), Bennacer, Pulisic e Rafael Leao: dunque Sportiello si alternerà in porta con Lapo Nava, poi la difesa può essere quella “buona” con Calabria e Theo Hernandez sulle fasce e Thiaw e Tomori come centrali, chiaramente con opzioni per i giovani Bartesaghi, Jan Carlo Simic, Alex Jimenez e Filippo Terracciano. In mezzo al campo regia affidata ad Adli, possibilità di vedere Pobega e Zeroli sulle mezzali e dunque forte focus sul settore giovanile; davanti da valutare perché con Giroud da centravanti potrebbero agire Luka Jovic e Okafor esterni, di fatto gli unici a disposizione per coprire questi ruoli.











