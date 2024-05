Stefano Pioli lascia il Milan/ Rescissione consensuale in arrivo, Fonseca nuovo allenatore? (23 maggio 2024)

PIOLI LASCIA IL MILAN: RESCISSIONE CONSENSUALE

Sono giorni di grandi addii in casa Milan: il calciomercato ci ha già detto che la partita di sabato contro la Salernitana sarà l’ultima in maglia rossonera per Olivier Giroud e Simon Kjaer, ma la passerella di San Siro sarà anche per Stefano Pioli. Stando infatti alle ultime notizie, l’allenatore parmense avrebbe trovato l’accordo per la rescissone consensuale del contratto: l’annuncio dovrebbe arrivare domani nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’ultima giornata di campionato, poi Pioli sarà libero di trovare un’altra squadra. Termina così un ciclo durato quasi cinque anni: con Pioli come allenatore, il Milan si è tolto soddisfazioni per nulla indifferenti, e questo quinquennio può sicuramente andare agli archivi come positivo soprattutto ricordando il punto dal quale arrivava il Diavolo.

Con Pioli il Milan ha vinto un inaspettato scudetto che aspettava da 11 anni, imprevedibile e bellissimo quasi quanto quello di Alberto Zaccheroni nel 1999; poi ha raggiunto una semifinale di Champions League sulla quale in pochi avrebbero scommesso anche un solo euro. In generale, Pioli ha sempre mantenuto il Milan nelle prime quattro posizioni della Serie A, una striscia che appunto non si vedeva da tempo; giusto dunque tributargli merito per quello che ha saputo fare, adesso il suo futuro potrebbe essere al Bologna (con Thiago Motta che andrà alla Juventus) o magari alla Fiorentina per Vincenzo Italiano, in ogni caso per lui si tratterebbe di un ritorno in una piazza in cui ha già allenato.

PAULO FONSECA NUOVO ALLENATORE DEL MILAN?

Con Pioli che lascia il Milan, si apre ora la corsa al nuovo allenatore: in verità, almeno come riporta Peppe Di Stefano per Sky Sport, i ballottaggi sarebbero esauriti e il nome è quello di Paulo Fonseca. Il portoghese, già tecnico della Roma per due stagioni, si libererà dal Lille che è riuscito a portare ai preliminari di Champions League; il Milan sta ancora cercando l’accordo ma salvo sorprese dovrebbe essere fatta. Fonseca dunque avrebbe vinto il testa a testa con altri candidati: da Julen Lopetegui, rifiutato dalla piazza, a Sergio Conceiçao che può restare al Porto passando per Antonio Conte, che probabilmente a lungo è stato un serio pretendente alla panchina del Milan ma per il quale negli ultimi giorni sarebbe arrivata la fumata nera.

Nell’urna delle opzioni c’era anche Mark Van Bommel, il preferito di Zlatan Ibrahimovic; il fatto che il nuovo allenatore del Milan sarà Fonseca lascia intendere che, almeno per quanto riguarda la guida tecnica, la decisione non sia stata presa dall’ex attaccante svedese quanto da altre parti della società, e anche questo è un tema intrigante – del quale si è già parlato – soprattutto perché si avvicina la finestra estiva del calciomercato. Intanto noi attendiamo l’ufficialità dell’addio di Pioli, solo allora il Milan potrà effettivamente annunciare il nuovo allenatore e sarà interessante anche vedere quanto tempo ci vorrà, e se davvero sarà Paulo Fonseca a sedersi sulla panchina rossonera nella prossima stagione.











