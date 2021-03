Diretta Roma Napoli/ Streaming video tv: super classica! (Serie A)

DIRETTA ROMA NAPOLI: ULTIMA CHIAMATA CHAMPIOS!

Roma Napoli, in diretta dallo stadio Olimpico della capitale, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, domenica 21 marzo 2021, come posticipo di lusso della ventottesima giornata del campionato di Serie A. Non servono molte presentazioni per illustrare il fascino della diretta di Roma Napoli, semmai evidenziamo che la partita sarà molto importante anche per le stringenti esigenze di classifica di giallorossi e partenopei, oltre che per il blasone storico della partita. La Roma di Paulo Fonseca arriva al big-match sulla scia della vittoria in Ucraina e con la legittima soddisfazione di essere rimasta l’ultima squadra italiana ancora in corsa nelle Coppe europee, ma pure dalla sconfitta di Parma nella scorsa giornata di campionato che rende ora più complicato per i giallorossi l’inseguimento al quarto posto in classifica, che è un obiettivo fondamentale. Discorso opposto per il Napoli, che già ai sedicesimi è uscito in Europa League ma che domenica scorsa ha vinto a San Siro contro il Milan, un colpaccio che naturalmente rilancia con forza le ambizioni degli uomini di Gennaro Gattuso per la qualificazione alla prossima Champions League. Aggiungete le polemiche sullo spostamento del recupero di Juventus Napoli e il menù è completo: Roma Napoli non delude mai…

DIRETTA ROMA NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Napoli sarà garantita stasera sui canali di Sky Sport, naturalmente per gli abbonati Sky che avranno di conseguenza a disposizione anche la diretta streaming video per seguire questa partita di Serie A tramite il sito oppure l’applicazione del servizio streaming Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI

Vediamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni di Roma Napoli. Paulo Fonseca stavolta potrebbe riportare in mediana Cristante, con Kumbulla titolare dietro al fianco di Mancini e Ibanez e qualche speranza anche per Smalling, sulla via del pieno recupero. Cristante come detto potrebbe dunque agire al fianco di Villar, mentre la squalifica di Bruno Peres non lascia dubbi su Karsdorp e Spinazzola esterni. Infine l’attacco: sembra sicuro del posto solo Pellegrini, poi doppio ballottaggio El Shaarawy-Pedro e Dzeko-Borja Mayoral. Nel Napoli sono recuperati Manolas e Lozano: il greco si gioca un posto da titolare in difesa con Maksimovic, mentre il messicano dovrebbe partire dalla panchina, dando ancora fiducia a Politano. Hysaj e Mario Rui terzini in assenza dello squalificato Di Lorenzo, in mediana Demme è favorito su Bakayoko così come Osimhen potrebbe avere la meglio su Mertens come prima punta ed Ospina su Meret fra i pali.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Roma Napoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. C’è grande equilibrio tra il segno 1 e il segno 2, che sono infatti quotati rispettivamente a 2,65 e 2,55, mentre l’ipotesi più remunerativa sarebbe senza dubbio il pareggio, dal momento che il segno X varrebbe ben 3,50 volte la posta in palio.



