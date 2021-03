Video/ Parma Roma (2-0): highlights e gol. Mihaila ed Hernani affossano Fonseca

VIDEO PARMA-ROMA (2-0): LA SINTESI

Allo Stadio Ennio Tardini il Parma supera la Roma per 2 a 0. Nelle fasi iniziali del primo tempo sono gli ospiti allenati da mister Fonseca a sembrare in grado di poter prendere subito in mano il controllo delle operazioni affacciandosi in zona offensiva con Dzeko al 2′ mentre i padroni di casa guidati dal tecnico D’Aversa rischiano invece su un contatto sospetto tra Hernani e Pellegrini al 4′. Un po’ a sorpresa quindi il Parma riesce a passare in vantaggio verso il 9′ grazie alla rete messa a segno da Mihaila, il quale può colpire facilmente da distanza ravvicinata capitalizzando l’assist di Man. La reazione della Roma non si fa attendere dato che Dzeko prima e Pellegrini, in due occasioni importanti, poi vanno immediatamente a caccia del pareggio trovando tuttavia la risposta di Sepe tra i pali. Nel finale di frazione si rivede invece il Parma, fallendo una buona opportunità con Pellè verso il 33′ sul preciso suggerimento propostogli da Hernani. A ridosso del recupero, precisamente al 44′, c’è spazio pure per il potente tentativo dalla distanza di Mancini, deviato in corner dal sempre presente Hernani.

Serse Cosmi/ “Bestemmia in Serie A? Fino a prova contraria siamo in un paese laico”

Nel secondo tempo i capitolini si fanno trovare impreparati ed i gialloblu siglano il gol del raddoppio tramite il calcio di rigore trasformato al 55′ da Hernani e concesso per un fallo di Ibanez ai danni di Pellè. Nell’ultima parte dell’incontro Mihaila manca la doppietta al 78′ e gli uomini di mister Fonseca non riescono proprio ad andare a segno nemmeno tramite le giocate di Carles Perez al 77′ e di Dzeko nel recupero al 90’+3′. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventisettesimo turno di campionato permettono al Parma di salire a quota 19 nella classifica della Serie A mentre la Roma non si muove, rimanendo ferma con i suoi 50 punti.

Risultati Serie A, classifica/ Colpaccio Napoli a San SiroI! Diretta gol live

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la Roma avrebbe forse potuto e dovuto raccogliere qualcosa in più rispetto a quanto effettivamente sancito dal risultato finale a cominciare per esempio dal possesso palla favorevole con il 58%, dato questo supportato anche da una maggior precisione nei passaggi, ovvero l’86% contro l’82% con 417 a 300 negli appoggi completati. Il Parma ha effettuato più recuperi, 63 a 24 dei quali 13 per Brugman, ma in fase offensiva sono ancora i giallorossi a spiccare tramite il 5 a 3 nelle occasioni da gol, 2 per Dzeko, oltre al 20 a 5 nelle conclusioni totali, delle quali 6 a 4 quelle indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Parma è stata la squadra più scorretta a causa del 18 a 16 nel computo dei falli commessi, 4 solo per Villar, e l’arbitro Marco Piccinini, proveniente dalla sezione di Forlì, ha estratto il cartellino giallo per ben sette volte ammonendo rispettivamente Osorio, Hernani, Grassi e Karamoh da un lato, Bruno Peres, Pellegrini e Dzeko dall’altro.

Serie A/ El Toro batte il Toro, l'Inter vede lo scudetto: potrebbe essere l'ultimo...

Pubblicità

IL TABELLINO

Parma-Roma 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 9′ Mihaila(P); 55′ RIG. Hernani(P). Assist: 9′ Man(P).

PARMA (4-3-3) – Sepe; Conti(82′ Laurini), Bani, Osorio, Giu. Pezzella; Hernani(72′ Grassi), Brugman, Kurtic; Man, Pellé(61′ Zirkzee), Mihaila(82′ Mihaila). All.: D’Aversa.

ROMA (3-4-2-1) – Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla(60′ Cristante); Bruno Peres(60′ Reynolds), Lo. Pellegrini(79′ Mayoral), Villar(79′ Diawara), Spinazzola; Pedro(60′ Perez), El Shaarawy; Dzeko. All.: Fonseca.

Arbitro: Marco Piccinini (sezione di Forlì).

Ammoniti: 23′ Osorio(P); 31′ Bruno Peres(R); 54′ Pellegrini(R); 66′ Hernani(P); 69′ Dzeko(R); 90’+1′ Grassi(P): 90’+3′ Karamoh(P).

VIDEO PARMA ROMA, HIGHLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA