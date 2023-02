Diretta Roma Salisburgo/ Streaming video tv: a Mou serve vincere (Europa League)

DIRETTA ROMA SALISBURGO: MISSIONE RIMONTA

La diretta Roma Salisburgo, in programma giovedì 23 febbraio alle ore 21:00, mette in palio gli ottavi di finale di Europa League e la possibilità per i giallorossi di continuare la corsa verso la vittoria del titolo.

La squadra giallorossa deve rimontare l’1-0 dell’andata e dalla sua avrà un Olimpico interamente sold out, come nelle notti europee della scorsa stagione e come nella maggior parte delle gare interne di questa stagione sportiva. Ora lo Special One spera ancora nel fattore campo. Con una prestazione di qualità, può essere fondamentale contro gli austriaci per il passaggio del turno.

ROMA SALISBURGO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Roma Salisburgo, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, sarà visibile in chiaro su TV8. Inoltre, la sfida dell’Olimpico sarà visibile anche su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 252 (Sky Sport). Sarà possibile inoltre vedere la partita in streaming tramite Sky Go, Now Tv e DAZN.

ROMA SALISBURGO: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Roma Salisburgo vedono mister Mourinho con il dubbio legato alle condizioni di Abraham che, però, dovrebbe recuperare. In caso di forfait tocca a Belotti. Spazio, quindi, al 3-4-2-1 con Dybala e Pellegrini da valutare. El Shaarawy favorito su Celik: è questo l’unico ballottaggio per Mourinho, che dovrebbe confermare il terzetto di difesa titolare.

Per quanto riguarda il Salisburgo mister Jaissle non avrà Pavlovic, squalificato. Gioca Bernardo al centro della difesa. Adamu favorito su Fernando in coppia con Okafor nel reparto offensivo. Tra i pali il solito Kohn.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Roma Salisburgo vedono partire favoriti i ragazzi di Mourinho. Secondo Snai, il successo bianconero vale 1.65 contro i 5.25 attribuiti agli ospiti e la quota 3.85 riferita al segno X. Ci si aspettano pochi gol e l’Over 2.5 a 2.05 è la dimostrazione di quanto detto. L’Under 2.5, invece, si gioca a 1.70.











