Diretta Roma Sambenedettese/ Streaming video tv: test amichevole per Fonseca

L’amichevole Roma Sambenedettese è in diretta dal centro sportivo di Trigoria, e si gioca alle ore 17:30 di sabato 5 settembre: c’è stata una modifica nel calendario estivo dei giallorossi, che inizialmente avrebbero dovuto affrontare il Benevento alla stessa ora. Invece, il test contro la neopromossa di Filippo Inzaghi non ci sarà ma, in sostituzione, Paulo Fonseca se la vede con una realtà che da qualche anno sta facendo bene nel campionato di Serie C e che dalla scorsa stagione è allenata da Paolo Montero, vecchia conoscenza del massimo campionato; chiaramente non sarà la stessa cosa ma la partita potrà comunque dare indicazioni utili sullo stato dei lavori della squadra, che però si presenta in campo privata dei suoi nazionali che hanno risposto alle varie convocazioni, visto che come sappiamo in questi giorni è iniziata ufficialmente la Nations League. Aspettiamo allora che prenda il via la diretta di Roma Sambenedettese; nel frattempo possiamo provare a fare una rapida valutazione su quelli che saranno i calciatori schierati da Fonseca all’inizio della partita amichevole, ipotizzando le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Sambenedettese sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare: infatti l’appuntamento è su Roma Tv, canale interamente dedicato al mondo giallorosso e che trovate al numero 213 del bouquet di Sky. I clienti avranno poi la possibilità di seguire questo test amichevole anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che, senza costi aggiuntivi, può essere attivata su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMBENEDETTESE

Difficile intuire come Fonseca possa schierare i suoi in Roma Sambenedettese: il gruppo giallorosso in questo momento è ridotto all’osso e dunque è possibile che ci siano anche tanti Primavera impiegati. Possiamo provare a immaginare un 4-2-3-1 schierato con Pau Lopez tra i pali, protetto da una linea difensiva nella quale Ibanez e Federico Fazio saranno i due centrali con Santon e Seck che presidieranno le corsie laterali, e sono di fatto gli unici disponibili. A centrocampo Amadou Diawara e Veretout sono di fatto la coppia titolare, perché il guineano a centrocampo aveva scalzato Cristante che ha risposto alla convocazione di Roberto Mancini; davanti a questa cerniera di centrocampo potrebbe venire avanzato Coric a giostrare come trequartista, così da permettere all’allenatore della Roma di impiegare uno tra Perotti e Antonucci come centravanti di movimento. A completare il reparto avanzato sarà quasi certamente Mkhitaryan, che non ha risposto alla convocazione dell’Armenia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA