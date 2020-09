Diretta Roma Sassari/ Streaming video tv: Virtus in crisi, Supercoppa basket

Roma Sassari, diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Guido Federico Di Francesco e Marco Pierantozzi, si gioca alle ore 17.00 di questo pomeriggio, sabato 12 settembre, presso il Geovillage di Olbia, sede unica per tutte le partite del girone D della Supercoppa Italiana 2020 di basket, che giunge oggi alla sua quinta e penultima giornata. Ci avviciniamo dunque alla diretta di Roma Sassari con una situazione che è obiettivamente molto diversa per le due formazioni. Sono infatti settimane molto difficili per la Virtus Roma, che giovedì sera contro Pesaro ha ottenuto la quarta sconfitta in altrettante uscite nel corso di questa Supercoppa Italiana alla quale chiede dunque almeno dei segnali di crescita. Il Banco di Sardegna Sassari invece ha vinto tre partite su quattro, ma la sconfitta subita in rimonta contro Brindisi giovedì pomeriggio rende adesso più complicata la situazione della Dinamo, che dovrà ancora faticare per conquistare la qualificazione alla Final Four.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sappiamo, la diretta tv di Roma Sassari non viene trasmessa sulla nostra televisione: l’intero programma della Supercoppa Italiana 2020 di basket è affidato a Eurosport Player, la piattaforma alla quale bisogna essere abbonati e che, una volta diventati clienti, permetterà di seguire l’intero torneo in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece la sezione dedicata specificamente alla Supercoppa, con il calendario del torneo e le classifiche dei gironi.

DIRETTA ROMA SASSARI: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Roma Sassari abbiamo dunque già dovuto osservare che questa Supercoppa Italiana 2020 è una sorta di Via Crucis sporiva per la Virtus di coach Piero Bucchi, alle prese con una serie di difficoltà che hanno impedito a Roma di essere competitiva: quattro sconfitte su quattro finora e anche tutte piuttosto pesanti, c’è tantissimo da lavorare in ottica campionato, che è naturalmente già l’unico vero obiettivo di una Virtus Roma che si era presentata in Supercoppa sapendo di non poter avere alcuna ambizione. Discorso ben diverso per il Banco di Sardegna Sassari di coach Gianmarco Pozzecco, che avrebbe già di fatto in mano un biglietto per la Final Four se non si fosse fatto rimontare giovedì da Brindisi: ora tutto è tornato in gioco, anche se obiettivamente vincere contro questa Roma non dovrebbe essere una impresa impossibile. Nota di merito per Spissu, autore di 22 punti che però non sono bastati alla Dinamo per evitare la beffa della sconfitta in extremis per una sola lunghezza (96-95).

