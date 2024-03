DIRETTA/ Roma Sassuolo video streaming tv: cinque pareggi negli ultimi dieci incroci (Serie A, 17 marzo 2024)

DIRETTA ROMA SASSUOLO, I TESTA A TESTA

Verso la diretta di Roma Sassuolo, ricordiamo che la squadra giallorossa ha vinto solo tre delle ultime dieci partite contro il Sassuolo in Serie A, con cinque pareggi e due sconfitte. Tuttavia, dopo la vittoria nella gara di andata, potrebbero vincere entrambi gli incontri stagionali contro i neroverdi per la seconda volta nella storia, dopo il 2016/17. Nelle ultime sei partite tra Roma e Sassuolo in Serie A, entrambe le squadre hanno segnato, con un totale di 12 reti per i giallorossi e 11 per i neroverdi. Dopo nove trasferte senza vittorie contro la Roma, il Sassuolo ha trionfato nell’ultima partita giocata al Stadio Olimpico, vincendo per 4-3 il 12 marzo 2023.

Sotto la guida di Daniele De Rossi, la Roma è stata la squadra più prolifica in Serie A, segnando 22 gol nelle ultime otto partite e guadagnando 19 punti, posizionandosi al secondo posto dopo l’Inter. Il Sassuolo ha raccolto al massimo 23 punti dopo 28 partite solo una volta prima di questa stagione, nel 2013/14, il loro primo anno in Serie A, quando hanno chiuso al 17° posto. La Roma è la squadra che ha segnato più gol nell’ultimo quarto d’ora di gioco, mentre il Sassuolo è la seconda squadra ad averne subiti di più in questo periodo nel campionato in corso. (agg, di Fabio Belli)

ROMA SASSUOLO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Roma Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Roma Sassuolo sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

ROMA SASSUOLO, PADRONI DI CASA FAVORITI

La diretta Roma Sassuolo, in programma domenica 17 marzo alle ore 18:00, racconta della 29esima giornata di Serie A. I giallorossi hanno perso la seconda partita dell’era De Rossi, ma è stato un ko “felice” dato che l’1-0 del Brighton si sommava al 4-0 dell’andata. In campionato, l’ultima sfida è terminata 2-2 con la Fiorentina.

Il Sassuolo ha finalmente ritrovato il sorriso battendo 1-0 il Frosinone grazie alla rete di Thorstevedt al 58esimo minuto. Un successo che ha interrotto la striscia impietosa di quattro sconfitte di fila contro Atalanta per 3-0, Empoli per 3-2, Napoli per 6-1 e quella di misura nello scontro salvezza col Verona.

ROMA SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Roma Sassuolo vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Svilar, difesa a quattro con Celik, Mancini, N’Dicka e Angelino. A centrocampo spazio per Pellegrini, Paredes e Cristante con Baldanzi, Lukaku e El Shaarawy.

Il Sassuolo replica con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Consigli, retroguardia formata da Toljan, Erlic, Ferrari e Pedersen. In mediana si divideranno i compiti Matheus Henrique e Racic. Sulla trequarti Defrel, Bajrami e Laurienté mentre Pinamonti sarà la punta.

ROMA SASSUOLO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Roma Sassuolo danno favorita la squadra di casa a 1.44. Secondo bet365, la X è data a 4.75 mentre il 2 fisso a 7.

L’Over 2.5 sembra più fattibile sulla carta dell’Under essendo rispettivamente a 1.70 e 2.10. Il Gol è a 1.95, No Gol a 1.80.











