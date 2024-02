DIRETTA/ Sassuolo Napoli video streaming tv: precedenti, azzurri in striscia di 4 vittorie (28 febbraio 2024)

DIRETTA SASSUOLO NAPOLI: I TESTA A TESTA

Presentando ancora la diretta di Sassuolo Napoli andiamo ora a parlare dei testa a testa tra queste due squadre. C’è stato un momento in cui i neroverdi sono stati una bestia nera dei partenopei e ancora nel novembre 2020 hanno espugnato lo stadio che di lì a poco avrebbe preso il nome di Diego Armando Maradona, ma i tempi sono cambiati: il Sassuolo ha comunque battuto una sola volta il Napoli in casa ed è successo nell’agosto 2015, esordio di Maurizio Sarri sulla panchina che l’avrebbe visto straordinario protagonista per tre anni, e in più le ultime quattro partite sono state vinte dagli azzurri con un totale di 14 gol segnati e uno subito, arrivato nell’aprile 2022 (6-1) prima che il Napoli blindasse la sua porta.

L’ultima affermazione a Reggio Emilia è allora quella dello scorso, trionfale campionato chiuso con lo scudetto: era tra l’altro il mese di febbraio e i gol erano stati segnati dai due tenori Khvicha Kvaratshkelia e Victor Osimhen. Da quel momento i tempi sono decisamente cambiati, il Sassuolo però è in crisi nera e il Napoli può cogliere l’occasione per riavvicinare le posizioni europee da cui ha perso contatto, sarà molto interessante scoprire come andranno le cose sul terreno di gioco del Mapei Stadium dove certamente non mancheranno tensione e paura di sbagliare. (agg. di Claudio Franceschini)

SASSUOLO NAPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Non ci sono molte alternative per seguire la diretta di Sassuolo Napoli, l’unico modo infatti sarà possedere un abbonamento alla piattaforma di streaming online di Dazn, che darà l’accesso a tutte le partite della Serie A visto che questo stakeholder ha i diritti per i prossimi anni del massimo campionato italiano.

SASSUOLO NAPOLI: ESORDIO PER BIGICA!

Il Mapei Stadium è pronto a dare il benvenuto al nuovo allenatore in questa diretta di Sassuolo Napoli, una partita che vale per il recupero di Serie A della 21esima giornata dove l’ora X è fissata per oggi 28 febbraio alle ore 18. La sfida si preannuncia interessante, con i partenopei desiderosi di riscattare due pareggi consecutivi contro squadre ritenute alla portata, che li hanno relegati al nono posto in classifica.

Dall’altra parte, come già annunciato, il Sassuolo ha appena vissuto un cambiamento importante esonerando l’allenatore Dionisi dopo una serie di cinque giornate senza vittorie e una posizione preoccupante in classifica, attualmente al 17º posto. Vedremo se Bigica riuscirà in poco tempo a invertire la rotta di una squadra che sembra aver perso la sua identità.

SASSUOLO NAPOLI: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione dalla diretta di Sassuolo Napoli alle probabili formazioni tra due allenatori nuovi e ancora in fase di conoscenza, sia nostra che delle loro rispettive squadre. Per i neroverdi, nonostante il recente cambio di allenatore, è probabile vedere Pinamonti come unica punta di ruolo, supportato da Laurentiè in avanti.

Magari l’esterno potrebbe sbloccarsi dopo una prima parte di stagione alquanto sottotono. Passiamo ora a Calzona, ci si attende la conferma della coppia d’attacco composta da Osimhen e Raspadori. Nell’ultima uscita, questo tandem ha dimostrato di avere una buona intesa, confezionando l’unico gol del Napoli.

SASSUOLO NAPOLI, LE QUOTE

Nonostante giochi in casa in questa diretta di Sassuolo Napoli, la formazione neroverde viene quotata da Bwin con 4,5 mentre la vittoria partenopea è a 1,8. Il pari invece a 2,8.











