DIRETTA ROMA SPORTING LISBONA/ Video streaming tv: focus sulla squadra portoghese

DIRETTA ROMA SPORTING LISBONA: GLI AVVERSARI

La diretta di Roma Sporting Lisbona ci porta a parlare anche della squadra biancoverde, allenata da Ruben Amorim (confermato) e che in patria rappresenta la triade delle big insieme a Porto e Benfica. Negli ultimi tempi però lo Sporting ha dovuto sottostare alla dura legge delle altre due: basti pensare che il campionato vinto nel 2021 ha spezzato un digiuno di addirittura 19 anni, e che l’ultima volta in cui la società si era laureata campione del Portogallo in attacco giocavano Mario Jardel (che segnò 42, la metà dei quali su rigore) e Joao Pinto, mentre a centrocampo dominava Paulo Bento che poi sarebbe diventato Commissario Tecnico della nazionale.

Nel mentre sono arrivate quattro Coppe del Portogallo e alcune Supercoppe, ma per la gloria vera si è dovuto attendere; oggi nello Sporting si parla parecchio di Gonçalo Inacio, difensore centrale classe 2001 che piace in particolare alla Juventus, e del centrocampista Matheus Nunes, che affronta la quarta stagione con questi colori ed è naturalizzato portoghese, tanto da aver già infilato 8 presenze con la Seleçao di Fernando Santos. Si tratta di una squadra che va ancora a caccia del definitivo salto di qualità; ad ogni modo, sarà un test importante per la Roma nella preparazione al prossimo campionato… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ROMA SPORTING LISBONA LLECANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Sporting Lisbona non sarà disponibile sui canali tradizionali della nostra televisione, ma c’è una buona notizia per tutti i tifosi e appassionati: l’amichevole della squadra giallorossa sarà infatti trasmessa su DAZN, la piattaforma che è riservata agli abbonati e fornirà le immagini di questo test. Con la telecronaca di Gabriele Giustiniani potrete dunque seguire il match della squadra giallorossa; la visione sarà ovviamente in diretta streaming video Roma Sporting Lisbona, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

ROMA SPORTING LISBONA: PROSEGUE IL TOUR LUSITANO!

Roma Sporting Lisbona, in diretta alle ore 21:00 (italiane) di martedì 19 luglio, è un’altra amichevole che la squadra giallorossa gioca nel corso della tournée estiva in Portogallo. Finora per José Mourinho è valsa la legge del 2-0: con questo risultato la Roma ha battuto il Sunderland e la Portimonense, ora chiaramente le difficoltà potrebbero aumentare perché lo Sporting Lisbona è una squadra che partecipa ai preliminari di Champions League e nel 2021 è tornata a vincere il campionato portoghese, anche se chiaramente rispetto al calcio italiano paga ancora qualcosa.

La Roma, che aveva aperto la sua estate con un 5-0 in una sgambata o poco più, sogna in grande: dopo aver vinto la Conference League la società giallorossa è pronta all’ulteriore salto di qualità, come del resto dimostra l’operazione Dybala. Adesso però dobbiamo concentrarci su quello che potrebbe succedere in campo in questa amichevole molto interessante: aspettando che la diretta di Roma Sporting Lisbona si giochi, proviamo a fare qualche valutazione sulle scelte di Mourinho leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPORTING LISBONA

In che modo Mourinho affronterà la diretta Roma Sporting Lisbona? Andiamo con il consueto modulo 3-4-2-1, che poi in corso d’opera può diventare un 3-4-2-1. In porta potrebbe partire il grande ex Rui Patricio, una sorta di profeta in patria che sarebbe coperto da una difesa con Gianluca Mancini, Smalling e Calafiori (utilizzato dunque come terzo nel reparto arretrato) o Celik che possono avere le tre maglie. Sulle corsie laterali Karsdorp e Spinazzola sarebbero tecnicamente i titolari anche per la stagione che inizierà a breve, senza dimenticarsi ovviamente di Matias Viña e Zalewski.

Un’altra soluzione potrebbe essere rappresentata da El Shaarawy, in mezzo Matic ha già preso la Roma per mano e ci aspettiamo che sia titolare anche oggi. Al fianco del serbo il principale indiziato a iniziare la partita sarebbe Veretout, ma Cristante ovviamente rimane una soluzione più che valida; poi spazio a una trequarti sulla quale possono agire Carles Pérez e il già citato El Shaarawy, andrà capito anche come sarà utilizzato Zaniolo mentre davanti Abraham potrebbe prendersi la maglia da titolare.











