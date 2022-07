Diretta Roma Sunderland/ Streaming video tv: la prima in Portogallo (amichevole)

DIRETTA ROMA SUNDERLAND: AL VIA LA TOURNEE PORTOGHESE!

Roma Sunderland è in diretta dallo stadio Municipale di Albufeira: alle ore 12:00 (italiane) di mercoledì 13 luglio i giallorossi iniziano la tournée in Portogallo, con la quale proseguono la loro estate. Dopo aver rifilato 5 gol al Trastevere, la Roma inizia a fare sul serio: con le quattro partite che affronterà nella sua terra, José Mourinho alza decisamente l’asticella e vuole farsi trovare pronto per una stagione che dovrà inevitabilmente essere quella del salto di qualità, e presentarci una squadra che possa seriamente giocarsi la qualificazione in Champions League.

Sticchi Damiani, 2 teste di maiale vicino casa/ Minaccia choc al presidente del Lecce

Una Roma che comunque ha vinto la Conference League, tornando a mettere un trofeo in bacheca; ora però è chiaro che la presenza dello Special One debba essere la molla per migliorare anche quel risultato, perché i tifosi hanno fame di grandi successi. Aspetteremo e vedremo; intanto dobbiamo parlare della diretta di Roma Sunderland, e a tale proposito siamo pronti a valutare quelle che potrebbero essere le scelte di Mourinho per iniziare la tournée portoghese, andando a leggere insieme le probabili formazioni della prima amichevole in terra straniera.

DIRETTA/ Presentazione Di Maria Juventus: "Il Mondiale? Ora penso solo ai bianconeri"

DIRETTA ROMA SUNDERLAND STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora, la diretta tv di Roma Sunderland non dovrebbe essere prevista: la tournée portoghese della società giallorossa infatti non viene coperta dai canali della nostra televisione, e al momento non sappiamo nemmeno di un servizio di diretta streaming video. Per avere comunque le informazioni utili, potrete rivolgervi ai social network: la Roma mette a disposizione le sue pagine, in particolare Facebook e Twitter, e per quanti conoscano l’inglese si potranno consultare anche gli account ufficiali del Sunderland.

Diretta/ Salernitana Jenbach (risultato finale 9-0): una goleada per iniziare!

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SUNDERLAND

Nella diretta di Roma Sunderland va capito se i vari nazionali faranno già parte della formazione titolare, anche se è possibile un loro impiego a partita in corso almeno per alcuni di loro. Noi per il momento possiamo puntare sul consueto 3-4-2-1 (o 3-5-2) e dunque con Mile Svilar in porta coperto da una difesa nella quale sarà sicuramente titolare Kumbulla, con lui Smalling e magari Ibañez. Sulle corsie laterali dipenderà in che modo Mourinho intenderà approcciare la partita, ma potrebbe esserci spazio per Karsdorp a destra e Calafiori sull’altra corsia.

In mezzo al campo invece il giovane Ebrima Darboe può fare coppia con Matic, che di fatto nei piani dello Special One sarà il giocatore che dovrà prendere il posto di Sérgio Oliveira. Da valutare ovviamente Veretout che potrebbe essere in uscita; così anche El Shaarawy, che si gioca il posto sulla trequarti insieme a Carles Pérez. Da prima punta a questo punto potrebbe agire Félix Afena-Gyan, il giovane promosso dalla Primavera che ha recentemente rinnovato il suo contratto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA