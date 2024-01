Diretta/ Roma Torino Primavera, streaming video tv: big match di categoria (21 gennaio 2024)

DIRETTA ROMA TORINO PRIMAVERA, GIALLOROSSI CONTRO GRANATA

La diretta Roma Torino Primavera, in programma domenica 21 gennaio alle ore 13:00, racconta della 18esima giornata del massimo campionato giovanile. I giallorossi hanno ormai archiviato l’1-0 incassato nel derby contro la Lazio firmato Gonzalez. Infatti, la Roma da quel momento ha vinto tre gare di fila, in ordine il 2-1 con il Lecce, il 3-2 impartito tra le mura amiche con il Sassuolo e la trasferta felice col Bologna conclusa 2-0.

L’ultima sconfitta dei granata è la stessa della Roma ovvero contro la Lazio, in quel caso 2-0. Il Torino è imbattuto da nove partite di fila e cercherà il decimo sigillo con la squadra della Capitale. La partita più recente dei piemontesi è stata l’1-1 in casa del Milan che ha garantito l’imbattibilità in questo 2024 dopo averlo aperto con l’1-0 all’Inter.

ROMA TORINO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Roma Torino Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente.

L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

ROMA TORINO PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Roma Torino Primavera vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-3. In porta Marin, difesa a quattro con Plaia, Keramitsis, Vetkal e Oliveras. A centrocampo spazio a Mannini, Graziani e D’Alessio mentre in attacco Marazzotti, Mlakar e Bah.

Replica il Torino con il medesimo ruolo. Tra i pali Abati, retroguardia composta da Bianay, Mendes, Dellavalle e Muntu. Nella zona nevralgica del campo, le mezzali saranno Dell’Aquila e Ciammaglichella con Ruszel regista. Il tridente offensivo sarà formato da Savva, Gabellini e Njie.

ROMA TORINO PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Roma Torino Primavera danno favorita la squadra di casa a 1.99. Secondo bet365, la X del pareggio è offerta a 3.60 contro il 2 a 3.15.

L’Over 2.5 è più basso dell’Under alla medesima soglia vale a dire 1.62 a 2.10. Il Gol ovvero entrambe le squadre a segno è quotato 1.51 mentre il No Gol a 2.25.

