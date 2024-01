Diretta/ Milan Torino Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: Ruszel e Dellavalle ko! (14 gennaio 2024)

DIRETTA MILAN TORINO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): RUSZEL E DELLAVALLE KO|

Inizio di gara vivace con occasioni per Sia e Gabellini, al 16′ cambio forzato nel Toro con l’infortunato Ruszel che deve lasciare spazio a Silva. La scena si ripete al 20′, sfortunati i granata con problemi fisici anche per Dellavalle, sostituito da Marchioro. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. MILAN (4-3-3): Raveyre; Bakoune, Parmiggiani, Pellegrino, Nsiala; Stalmach, Eletu, Cuenca; Sia, Bonomi, Camarda. All. Abate. A disp. Bartoccioni, Colzani, Malaspina, Paloschi, Scotti, Liberali, Sala, Perina, Simmelhack, Cappelletti, Tezzele. TORINO (4-2-3-1): Abati; Bianay, Mendes, Dellavalle (20′ Marchioro), Muntu; Ruszel (16′ Silva), Dalla Vecchia; Dell’Aquila, Savva, Njie; Gabellini. All. Scurto. A disp. Bellocci, Rettore, Acar, Ciammaglichella, Perciun, Longoni, Bonadiman, Keita, Franzoni. (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Genoa Torino (risultato finale 0-0): un punto a testa (Serie A, 13 gennaio 2023)

MILAN TORINO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Milan Torino Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente.

. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

DIRETTA/ Torino Napoli (risultato finale 3-0): trionfo Granata! (Serie A, 7 gennaio 2024)

SI COMINCIA!

La diretta di Milan Torino Primavera porta in dote una partita ormai classica, tra due squadre che bene o male sono sempre state protagoniste in questo campionato. Nelle ultime dieci, curiosamente abbiamo un solo pareggio; per il resto cinque vittorie del Milan e quattro del Torino, tra le affermazioni rossonere c’è anche quella ai rigori, in trasferta, negli ottavi della Coppa Italia Primavera 2019-2020. Il Torino tra l’altro non batte il Milan fuori casa dall’aprile 2018, ma era stata una vittoria importante: gol di Giuseppe Borello e vittoria della Coppa Italia, già all’andata i giovani granata si erano imposti sull’avversaria.

Probabili formazioni Torino Napoli/ Quote, le scelte di Juric e Walter Mazzarri (Serie A, 7 gennaio 2024)

Il Milan ha raccolto maggiori soddisfazioni in epoca recente, e la sua ultima vittoria casalinga è di nemmeno un anno fa: metà aprile, 27^ giornata del campionato 1, una rimonta dopo il rigore di Francesco Dell’Aquila (al 5’ minuto) con la doppietta di Youns El Hilali, la cui seconda rete era arrivata in pieno recupero e anche qui su calcio di rigore. Finalmente adesso è arrivato per noi il momento di metterci comodi e stare a vedere cosa ci racconterà il terreno di gioco, perché ci siamo davvero: parola ai protagonisti del match, la diretta di Milan Torino Primavera sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

MILAN TORINO PRIMAVERA, GRANATA AL TOP

La diretta Milan Torino Primavera, in programma domenica 14 gennaio 2024 alle ore 11:00, racconta della 17esima giornata di campionato. I rossoneri sono secondi, ma stanno vivendo un periodo negativo a partire dall’eliminazione in Coppa Italia di categoria, sconfitti 4-2 dalla Fiorentina. In campionato è arrivato il 2-0 al Frosinone, ma prima di questo successo erano due le gare senza tre punti: il pareggio nel derby con l’Inter e la sconfitta col Verona.

I granata stanno invece rendendo molto bene come racconta il quinto posto. Il Torino ha estromesso l’Inter dalla Coppa Italia e in campionato non perde addirittura dall’11 novembre con la Lazio. Da lì in poi solo risultati utili consecutivi con le vittorie con Fiorentina, Udinese, Cagliari, Empoli e Juventus più i pareggi contro Verona e Atalanta. Una stagione ben oltre le aspettative fin qui per i piemontesi.

MILAN TORINO PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Milan Torino Primavera vede la squadra di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Raveyre, difesa a quattro con Bakoune, Parmiggiani, Nsiala e Malaspina. A centrocampo spazio a Liebrati, Eletu e Cuenca mentre in attacco Scotti, Camarda e Sia.

Il Torino replica col medesimo ruolo. Tra i pali Abati, retroguardia composta da Bianay, Mendes, Dellavalle e Muntu. Mezzali Ciammaglichella e Silva con Ruszel in cabina di regia. In zona offensiva agirà il tridente con Savva a destra, Njie a sinistra e Gabellini punta.

MILAN TORINO PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Milan Torino Primavera danno favorita la squadra











© RIPRODUZIONE RISERVATA