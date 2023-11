DIRETTA/ Roma Verona Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 27 novembre)

DIRETTA ROMA VERONA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

A pochissimi minuti dal via, presentiamo la diretta di Roma Verona Primavera analizzando le statistiche nel campionato Primavera 1 di giallorossi e gialloblù. La Roma Primavera va bene ma non benissimo, infatti vanta 17 punti in dieci giornate, che sono stati il frutto di cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte, inoltre per la Roma abbiamo la differenza reti leggermente positiva e pari a +2 in virtù di sedici gol segnati e quattordici al passivo.

Video/ Turris Audace Cerignola (1-1) gol e highlights: Guida la riprende in extremis (26 novembre 2023)

Cammino abbastanza anonimo per il Verona Primavera, che ha raccolto infatti finora 11 punti in classifica con due vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte, potremmo dire senza infamia e senza lode, come d’altronde è anche la differenza reti del Verona, pari a zero dal momento che assommano a quattordici sia i gol segnati sia quelli al passivo per gli ospiti scaligeri. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Roma Verona Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Roma Udinese (risultato finale 3-1) streaming video tv: la chiude El Sha (Serie A 26 novembre 2023)

DIRETTA ROMA VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Verona Primavera non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma bisogna ricordare che il principale campionato Under 19 viene fornito da Sportitalia, e questa emittente mette comunque a disposizione tutti i match di ciascun turno in diretta streaming video. Potrete dunque utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per assistere alla partita in questione, con due modalità: visitare il sito ufficiale dell’emittente (www.sportitalia.com) oppure rivolgervi al canale Sportitalia Live 24 che è presente solo in streaming.

DIRETTA/ Catanzaro Cosenza (risultato finale 2-0): la chiude Biasci (Serie B, 26 novembre 2023)

LA PRESENTAZIONE

Roma Verona Primavera, che sarà in diretta dallo stadio “Tre Fontane” di Roma, si gioca alle ore 14:00 di lunedì 27 novembre ed è valida per l’undicesima giornata nel campionato Primavera 1 2023-2024. Partita molto importante per entrambe le compagini: i giallorossi hanno ottenuto diciassette punti finora (cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte) e sono a ridosso della zona play-off. Gli scaligeri, invece, orbitano a quota undici punti (due vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte) e arrivano a questa sfida dopo due pareggi consecutivi ottenuti contro Fiorentina e Inter.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA PRIMAVERA

In Roma Verona Primavera diversi dubbi di formazione per entrambi i tecnici. L’allenatore giallorosso Federico Guidi opterà per un 3-4-3 come modulo. La formazione di partenza dovrebbe vedere Marin tra i pali protetto da Chesti, Golic e Keramitsis. A centrocampo agiranno Mannini, Pagano, Pisilli e Ienco mentre nel tridente offensivo spazio a Joao Costa, Misitano e Cherubini. Gli scaligeri allenati da mister Paolo Sammarco scenderanno sul rettangolo verde con il solito 3-5-2: Toniolo sarà l’estremo difensore mentre Nwanege, Calabrese e Corradi agiranno nel pacchetto arretrato. Sulle corsie laterali spazio a Patanè e De Battisti mentre la diga di centrocampo sarà composta da Dalla Riva, Pavanati e Cisse. Tandem offensivo con Diao e Vermesan.











© RIPRODUZIONE RISERVATA