Diretta Russia Croazia/ Streaming video tv, la finale Coppa Davis 2021

DIRETTA RUSSIA CROAZIA: È IL GIORNO DELLA FINALE DI COPPA DAVIS 2021

La diretta di Russia Croazia sarà l’ultimo atto della Coppa Davis 2021, la finale che oggi assegnerà a Madrid l’ambita Insalatiera, anche se il nuovo format continua a far discutere e sembra che già dall’anno prossimo possano esserci ulteriori e importanti novità. A questo però ci si penserà prossimamente, oggi è il giorno della finale Coppa Davis 2021 e logicamente dunque la nostra attenzione si concentra sulle Nazionali di Russia e Croazia.

L’appuntamento è fissato dunque alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, domenica 5 dicembre 2021, quando la diretta di Russia Croazia comincerà con il primo dei due singolari che caratterizzano ogni sfida della Coppa Davis 2021, prima fra i numeri 2 di Russia e Croazia, seguito dal match tra i numeri 1. Se al termine di queste prime due partite la situazione fosse di parità, diventerebbe a quel punto decisivo il doppio, ultima partita in programma, come sempre al meglio dei tre set, modifica necessaria per permettere di concentrare in un solo giorno ogni sfida che abbiamo vissuto in questi ultimi dieci giorni fra Torino, Innsbruck e Madrid, che è la sede unica per semifinali e finale.

DIRETTA RUSSIA CROAZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE COPPA DAVIS 2021

La diretta tv della finale Russia Croazia della Coppa Davis 2021 è su SuperTennis: sarà dunque la web-tv federale a trasmettere i match del torneo, appuntamento in chiaro sul digitale terrestre (numero 64) e accesso disponibile anche agli abbonati Sky sul loro decoder (numero 212). Sarà possibile assistere ai match anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e viene messo a disposizione dalla stessa emittente, attraverso il proprio sito. Il portale www.daviscup.com è invece quello ufficiale della competizione, e qui vi troverete tutte le informazioni utili del caso. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SUPERTENNIS

DIRETTA RUSSIA CROAZIA: RISULTATI E CONTESTO, FINALE COPPA DAVIS 2021

Oggi dunque ci attende la diretta di Russia Croazia, finale di Coppa Davis 2021 che vedrà i russi nei panni dei grandi favoriti. Normale che sia così, quando come singolarità puoi schierare Daniil Medvedev e Andrey Rublev, che sono il numero 2 e il numero 5 del ranking mondiale Atp – nessun’altra delle 18 nazionali in corsa in questa Coppa Davis 2021 aveva il proprio secondo miglior singolarista tra i primi 20 al mondo, figurarsi al numero 5, con Aslan Karatsev che è il numero 18 ridotto al ruolo di riserva come “terzo uomo”, senza dimenticare che c’è anche Karen Khachanov, numero 29. Il segreto della Russia in fondo è tutto qui: ha portato in Coppa Davis tutti i suoi migliori…

Non sempre però il tennis è matematica, soprattutto in Coppa Davis. La dimostrazione migliore arriva proprio dalla Croazia, che è giunta fin qui perché sia nei quarti sia in semifinali ha vinto il proprio singolare Borna Gojo, che è il numero 276 del mondo e ha avuto la meglio contro Lorenzo Sonego (numero 27) nel quarto contro l’Italia e poi in semifinale contro il serbo Dušan Lajović, che è il numero 33. Poi in entrambi i casi Marin Cilic ha perso il secondo singolare (d’altronde contro Jannik Sinner e Novak Djokovic), ma infine la Croazia ha sempre avuto la meglio grazie al doppio, doveroso punto di forza dal momento che Nikola Mektić e Mate Pavić in questo 2021 hanno vinto Wimbledon, l’oro olimpico, Miami, Montecarlo e Roma. I russi sono avvertiti: favoriti sì, ma a patto di chiudere i conti già in singolare…



