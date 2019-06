Diretta Russia Italia/ Streaming video e tv: contro i padroni di casa (volley)

Russia Italia, in diretta da Ufa, è la partita di volley maschile in programma oggi domenica 9 giugno 2019 in terra russa: fischio d’inizio fissato per le ore 16.00 secondo il fuso orario italiano. Con la diretta tra Russia e Italia di quest’oggi si consuma l’ultimo atto della seconda settimana della Nations league per la compagine del ct Gianlorenzo Blengini e nonostante l’avversario ostico, gli azzurri hanno tutta l’intenzione di chiudere nel modo migliore. Di certo la partenza della settimana è stata incoraggiante: lo abbiamo visto contro gli avversari più temibili di questo secondo turno ovvero gli Stati Uniti che abbiamo brillantemente battuto per 3-1. La gloria però non deve farci perdere di concentrazione perché oggi sarà vera battaglia sul taraflex di Ufa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE RUSSIA ITALIA

La grande novità è che il canale Discovery ha acquistato i diritti per trasmettere in Italia in diretta tv le partite della nazionale maschile alla Nations League. Le sfide di questa settimana e quindi pure la diretta Russia Italia sarà visibili in diretta tv in chiaro sul canale NOVE e in pay per view su Sky al canale Eurosport. Garantita quindi anche la diretta streaming video degli incontri, rispettivamente sul portale http://www.nove.tv, e su Eurosport Player e Sky Go per gli abbonati al servizio. Altro principale punto di riferimento per seguire i ragazzi del ct Blengini saranno il sito Internet e i profili social ufficiali della nostra Federazione Italiana di Pallavolo.

DIRETTA RUSSIA ITAIA: PER CHIUDERE IN BELLEZZA

Come detto prima la diretta tra Russia e Italia sarà davvero una grande battaglia: l’avversario è ben noto ed è ostico benché certo non rappresenti per la migliore Italia (come quella che abbiamo visto contro gli Stati Uniti solo due giorni fa) un ostacolo insormontabile. Non scordiamo per che la nazionale del ct Thomas Sammelvuo gioca in casa e di certo vorrà sfruttare il calore del proprio pubblico per fare incetta di punti nella classifica. Ecco quindi che non sarà avversario da sottovalutare: segnaliamo poi che la diretta di questo pomeriggio sarebbe una sorta di scontro diretto visto che nelle prime settimane della competizione Italia e Russia hanno raggiunto risultati simili, che li accomunano nella graduatoria per la Final sx. Staremo a veder che cosa c dirà il campo quindi!.



