DIRETTA RUUD ZVEREV/ Roland Garros 2024 video streaming tv: cosa ci dicono i precedenti? (oggi 7 giugno)

DIRETTA RUUD ZVEREV ROLAND GARROS 2024: I TESTA A TESTA

Entrando ancora più nel merito della diretta di Ruud Zverev, dobbiamo dire che la semifinale del Roland Garros 2024 ha quattro precedenti, con almeno tre fatti curiosi. Il primo: gli incroci sarebbero cinque, ma era saltato il primo meeting di sempre, nei quarti di Acapulco 2021, perché Casper Ruud aveva dato forfait. Il secondo: i primi due match, sempre tre anni fa, li ha vinto Alexander Zverev nei Masters 1000 di Cincinnati e Parigi-Bercy, entrambi nei quarti di finale e senza perdere un set, ma poi le altre due sfide le ha vinte il norvegese. Il terzo fatto curioso: l’ultimo match è andato in scena un anno fa e proprio nella semifinale del Roland Garros.

Era stato Ruud a vincere, tra l’altro in maniera netta: risultato 6-3 6-4 6-0, e Zverev non era riuscito a fare pace con quella semifinale dell’anno precedente in cui si era infortunato nel momento in cui avrebbe potuto affondare Rafa Nadal, che poi aveva fatto lo scherzo a Ruud in finale. A completamento delle informazioni sul testa a testa, possiamo dire che l’altra vittoria del norvegese contro il tedesco è datata 2022, ancora nei quarti di un 1000 che era il Miami Open, e la vittoria dello scandinavo era arrivata con il risultato di 6-3 1-6 6-3. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA RUUD ZVEREV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA SEMIFINALE DEL ROLAND GARROS 2024

Siamo ormai in dirittura d’arrivo per quanto riguarda il Roland Garros 2024, dunque per l’ennesima volta diciamo che la diretta tv di Ruud Zverev sarà disponibile su Eurosport 1: il principale canale di questa emittente è al numero 210 del decoder satellitare, pertanto l’appuntamento televisivo con la semifinale maschile sarà riservato agli abbonati di Sky. Sappiamo però che esistono anche le alternative, che riguardano la diretta streaming video: anche in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento alle tre piattaforme che sono Now Tv, DAZN e Discovery Plus, naturalmente attivabili su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

GRANDE EQUILIBRIO!

Se da una parte è Sinner Alcaraz, dall’altra parte la semifinale del Roland Garros 2024 che si gioca venerdì 7 giugno è Ruud Zverev. È un match interessantissimo, tra due giocatori che “a bocce ferme” e al netto dei potenziali avversari erano candidati fin dal primo giorno a vincere lo Slam. Una questione che sta diventando impellente: uno, Alexander Zverev, classe 1997 e a tratti ingiocabile nei Masters 1000 come nei Major, ma incapace di fare il passo ulteriore tra sfortuna (la semifinale a Parigi nel 2022) e mancanze proprie, su tutte ovviamente la finale degli Us Open 2020 quando, avanti 2-0 e con servizio per chiudere il match, si era clamorosamente fatto rimontare da Dominic Thiem.

L’altro, Casper Ruud, classe 1998: due finali consecutive al Roland Garros trovando mostri sacri come Rafa Nadal e Novak Djokovic, un conto aperto con tornei di una certa categoria – solo recentemente ha vinto a Barcellona, che tra l’altro è un 500 – ed eterno incompiuto, oggi possiamo sicuramente dirlo, anche lui chiamato a dimostrare che quando conta può e deve battere i migliori, che in questo momento sono quelli che giocano l’altra semifinale. Come andrà la diretta di Ruud Zverev? Facciamo un’ipotesi: nella semifinale del Roland Garros 2024 il favorito è il tedesco, ma non ci stupiremmo se dovesse essere il norvegese a volare in finale.

DIRETTA RUUD ZVEREV: STORIE DIVERSE, STESSO OBIETTIVO

Dunque sarà Ruud Zverev la seconda semifinale del Roland Garros 2024: il norvegese ci è arrivato senza giocarla, perché il suo quarto sarebbe stato contro Novak Djokovic ma il serbo, detentore del titolo, ha dato forfait dopo la maratona (la seconda consecutiva) contro Francisco Cerundolo, togliendo peraltro a Ruud la possibilità di rivincita sul campo dopo la finale dello scorso anno. Abbiamo detto che i numeri in carriera, per quanto riguarda i grandi tornei ma non solo, sorridono a Zverev ma negli Slam chi ha fatto meglio è stato Ruud: Sascha, dopo quella finale agli Us Open, non è più tornato a giocarsi un grande titolo mentre il norvegese di finali Major ne ha tre.

Una anche a Flushing Meadows, nel 2022: il conto insomma dice che, dal Roland Garros di due anni fa, Ruud potrebbe disputare domenica la quarta finale negli ultimi nove Major. Sono cifre non da tutti, anzi; eppure, rimane il cruccio di avere una bacheca sostanzialmente povera rispetto a quello che sarebbe il potenziale. Naturalmente poi Ruud gioca anche per un intero Paese, perché la Norvegia non è mai stata così competitiva nel tennis; Zverev invece può diventare il primo tedesco a vincere il Roland Garros addirittura dai tempi del nazionalsocialismo, quando si imposero il leggendario Gottfried Von Cramm (due volte) e Henner Henkel.











