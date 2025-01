DIRETTA DJOKOVIC ZVEREV AUSTRALIAN OPEN 2025: UNA GRANDE SEMIFINALE!

Straordinario show con la diretta Djokovic Zverev, semifinale agli Australian Open 2025: il match, naturalmente sulla Rod Laver Arena che è il campo centrale di Melbourne, va in scena venerdì 24 gennaio e noi siamo davvero prontissimi a viverlo, avendo già assistito al modo in cui l’eterno Novak Djokovic, 38 anni il prossimo maggio, si è liberato di Carlos Alcaraz in un match che, almeno stando a quanto il serbo ha poi raccontato in conferenza stampa, Nole avrebbe abbandonato qualora avesse perso anche il secondo set, e che invece ha avuto la forza di ribaltare contro uno straordinario atleta che a 21 anni ispira già il tennis mondiale in compagnia di Jannik Sinner.

Novak Djokovic "avvelenato in Australia"/ “Tornato a casa, avevo alcuni problemi di salute” (10 gennaio 2025)

Dall’altra parte della rete però troviamo oggi un Alexander Zverev che, sia pure a quota zero Slam, trova quasi sempre un modo per arrivare in fondo: gli manca l’ultimo guizzo ma intanto è alla terza semifinale agli Australian Open (la seconda consecutiva: l’anno scorso lo aveva eliminato Daniil Medvedev) e ha già giocato due finali in un Major, quella clamorosa sconfitta contro Dominic Thiem agli Us Open 2020 rimane ancora come una macchia sul curriculum ma c’è sempre la speranza di cancellarla, intanto possiamo dire che nella diretta Djokovic Zverev Sascha se la giochi più che ampiamente, noi sappiamo che vada come vada sarà uno spettacolo straordinario e siamo pronti a viverlo.

Diretta/ Zverev Fritz (risultato finale 1-2): capolavoro al tie-break! (Atp Finals 2024, oggi 16 novembre)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV DJOKOVIC ZVEREV: COME VEDERE GLI AUSTRALIAN OPEN 2025

Appuntamento classico con la diretta tv Djokovic Zverev, gli Australian Open 2025 sono trasmessi su Eurosport 1 che gli abbonati alla televisione satellitare troveranno al numero 210 del loro decoder; ci sarà la possibilità di diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, da ricordare poi l’alternativa che viene fornita dalla piattaforma DAZN.

DIRETTA DJOKOVIC ZVEREV: IL RECORDMAN E IL SOGNO

Parlando della diretta Djokovic Zverev dobbiamo dire che la semifinale degli Australian Open 2025 mette a confronto due giocatori fortissimi ma con numeri diversi. Djokovic è alla dodicesima semifinale solo a Melbourne: ne ha persa solo una, l’anno scorso contro Sinner, e nelle finali è ancora 10-0, si contano sulle dita di una mano i giocatori in doppia cifra per singolo Slam (in era Open solo lui e Rafa Nadal) e dunque già questo ci dice della grandezza di un campione eterno che, dovesse vincere il titolo, staccherebbe anche Margaret Court con il venticinquesimo Major, e che dopo l’oro olimpico dello scorso agosto ha davvero poco da dimostrare, ma vuole ancora provare a divertirsi e vincere.

DIRETTA/ Sinner Djokovic (risultato finale 2-0): Jannik ha vinto l'Atp Shanghai 2024, quarto Masters 1000!

Zverev invece deve ancora risolvere quell’annosa questione legata agli Slam: oggi il tedesco è numero 2 Atp ma è ancora a zero nella casella dei Major messi in bacheca, il che è chiaramente un peccato se consideriamo che questo giocatore ha vinto due volte le Atp Finals, 7 Masters 1000 e lui pure l’oro alle Olimpiadi. Djokovic è forse il miglior giocatore di sempre sulla distanza dei cinque set, ma Zverev da questo punto di vista ha fatto enormi progressi: tra poco la diretta Djokovic Zverev prenderà il via e noi scopriremo chi riuscirà a raggiungere la finale degli Australian Open 2025, che lo spettacolo cominci.