Diretta/ Rybakina Kvitova (0-2) trionfa la ceka! Finale donne Miami Open

DIRETTA RYBAKINA KVITOVA 0-2: TRIONFA LA CEKA!

La diretta di Rybakina Kvitova, finale femminile del Miami Open 2023 si chiude con la vittoria della tennista ceka. La Kvitova ha battuto 2-0 Rybakina, che ha opposto una strenua resistenza nel primo set terminato dopo un lunghissimo tie-break, vinto da Kvitova 14-16. Una prova di forza che ha lasciato senza energie la tennista kazaka, che nel secondo set ha lasciato progressivamente spazio all’avversaria, che ha piazzato due break e si è presa abbastanza agevolmente partita e torneo chiudendo sul 2-6, mostrandosi superiore soprattutto sul piano della resistenza, anche se psicologicamente il lunghissimo tie-break del primo set ha indirizzato per forza di cose la finalissima femminile del Miami Open 2023. (agg. di Fabio Belli)

Ryuichi Sakamoto è morto a 71 anni/ Dal 2014 lottava contro un cancro alla gola

DIRETTA RYBAKINA KVITOVA, SI COMINCIA

Eccoci adesso pronti a vivere la diretta di Rybakina Kvitova: abbiamo già accennato al fatto che la finale femminile del Miami Open 2023 incoronerà una tennista che non ha mai vinto il torneo in Florida, dove la campionessa uscente è la polacca Iga Świątek, che un anno fa aveva trionfato con un perentorio 6-4, 6-0 contro la giapponese Naomi Osaka. In precedenza, ecco due successi consecutivi per l’ormai ex Ashleigh Barty, che vinse nel 2019 e nel 2021, a cavallo dell’edizione mai disputata del 2020 a causa della pandemia.

Buona Domenica delle Palme e frasi auguri Pasqua 2023/ "Dipingiamo la tela bianca e…"

Allargando lo sguardo, possiamo dire che il Miami Open è nato nel 1985 e ha avuto due regine: la prima è stata Steffi Graf, perché la tedesca ha vinto cinque edizioni nel 1987, 1988, 1994, 1995 e 1996, poi però ha fatto ancora meglio Serena Williams, capace di trionfare in addirittura otto edizioni del Miami Open, cioè nel 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2013, 2014 e 2015. Adesso invece c’è da incoronare una nuova regina in Florida, per cui cediamo la parola al campo per seguire la diretta di Rybakina Kvitova e tutte le sue emozioni! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA RYBAKINA KVITOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE MIAMI OPEN 2023

La diretta tv di Rybakina Kvitova, finale femminile del Miami Open 2023, sarà garantita da SuperTennis, la web-tv federale che è in chiaro per tutti sul canale numero 64 del telecomando (comunque disponibile anche nel bouquet di Sky, al numero 212) e con la diretta streaming video che verrà fornita dal portale SuperTenniX.

Liliana Cosi: "Dio mi ha parlato"/ "Per Lui avrei lasciato il balletto, ma poi…"

FINALE FEMMINILE MIAMI OPEN 2023

Oggi, sabato 1° aprile, è il giorno della finale femminile al Miami Open 2023 di tennis, che ci farà quindi compagnia con la diretta di Rybakina Kvitova a partire dalle ore 21.00 italiane, dal momento che la finale avrà inizio quando in Florida saranno le ore 15.00 del pomeriggio locale. Il palio ci sarà naturalmente il titolo del torneo WTA 1000, corrispettivo di quello maschile che, come sappiamo, vedrà protagonista nella finale di domani il nostro Jannik Sinner contro il russo Daniil Medvedev.

Per il momento tuttavia pensiamo alla finale femminile del Miami Open 2023, anche perché la diretta di Rybakina Kvitova si annuncia come una partita comunque di livello molto alto, fra due tenniste che in carriera hanno saputo entrambe vincere Wimbledon, il torneo più prestigioso al mondo. La kazaka Elena Rybakina è anzi la detentrice avendo vinto l’anno scorso sull’erba di Londra, dove invece la veterana ceca Petra Kvitova si impose nel 2011 e nel 2014. Per entrambe invece sarebbe il primo titolo in Florida: il risultato della diretta di Rybakina Kvitova ci dirà chi saprà entrare nell’albo d’oro femminile del Miami Open…

DIRETTA RYBAKINA KVITOVA, FINALE MIAMI OPEN 2023: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Rybakina Kvitova, presentiamo il cammino delle due tenniste verso la finale del Miami Open 2023. Elena Rybakina, testa di serie numero 10, ha debuttato al secondo turno eliminando in tre set la russa Kalinskaya e stesso risultato ha conseguito al terzo turno, contro la spagnola Badosa in questo caso. Al quarto turno ecco invece un successo in due soli set contro la belga Mertens, poi ai quarti di finale il netto successo sempre in due set sulla nostra Martina Trevisan, infine alla tennista kazaka sono bastati due set anche per piegare la statunitense Pegula in semifinale, segno di un Miami Open 2023 in crescendo per Rybakina.

Dall’altra parte del tabellone, la testa di serie numero 15 Petra Kvitova aveva debuttato vincendo in due set il derby ceco al secondo turno contro Noskova, poi ecco altri successi in due set pure contro la croata Vekic al terzo turno e la russa Gracheva al quarto turno. Più combattuta è stata la vittoria contro la russa Alexandrova ai quarti di finale, in tre set, poi però Kvitova è tornata a vincere in due soli set in semifinale, contro la rumena Cirstea, segno di un cammino davvero eccellente per la ceca nel Miami Open 2023. Oggi però una sola sarà la vincitrice…











© RIPRODUZIONE RISERVATA