DIRETTA RYDER CUP 2023/ Video streaming Rai: Europa vs Usa, via alla terza giornata! (oggi 1° ottobre)

DIRETTA RYDER CUP 2023: VIA ALL’ULTIMA GIORNATA!

Sta per iniziare la diretta della Ryder Cup 2023: terza e ultima giornata al Marco Simone, si assegna dunque la vittoria finale e l’Europa ha bisogno di quattro punti per portare a casa il titolo, visto che il punteggio è 10,5-5,5 in suo favore. In questo momento però le attenzioni social (in particolar modo) sono tutte rivolte a Patrick Cantlay, giocatore degli Usa che ha inscenato una protesta “del cappellino” rifiutandosi di indossarlo per tutta la durata della Ryder Cup. Il motivo? La sua richiesta, ormai da tempo, di essere pagato per giocare il torneo: un qualcosa che va contro qualunque spirito animi la Ryder Cup, e che infatti ha scatenato la protesta dei tifosi presenti. Cantlay si è preso con loro in un paio di occasioni.

Peggio ancora è andata quando, dopo la vittoria nel suo match, il suo caddie Joe LaCava si è messo a esultare in mezzo al green disturbando la linea di tiro di Rory McIlroy, che gli ha chiesto di spostarsi in maniera veemente e poi ha nuovamente avuto da ridire, in una scena che ha rischiato di sfociare in rissa. Insomma, gli animi saranno tesi oggi ma pare lo siano già nello spogliatoio di Team Usa dove, secondo la ricostruzione di Jamie Weir (giornalista di Sky Sport), Candlay e Xander Schauffele sarebbero corpi estranei alla squadra. vedremo cosa succederà nella speranza ovvia che si possa soprattutto parlare di golf: mettiamoci comodi, la diretta della Ryder Cup 2023 prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA RYDER CUP 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

Doppio appuntamento con la diretta tv della Ryder Cup 2023 in Italia: avremo sia la messa in onda in chiaro su Rai Sport (numero 57 del telecomando) e nell’ora conclusiva anche su Rai Due, sia sui canali della televisione satellitare per gli abbonati di Sky Sport, entrambe copriranno integralmente l’evento. Ricordiamo pure che la Ryder Cup 2023 si potrà seguire anche in diretta streaming video: avrete a disposizione il sito di Rai Play e la sua relativa app, per i clienti Sky invece si potrà attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA RYDER CUP 2023 SU RAIPLAY

RYDER CUP 2023: SI ASSEGNA IL TITOLO!

La diretta della Ryder Cup 2023 culminerà oggi, domenica 1° ottobre, con la terza e ultima giornata della storica prima volta di sempre in Italia della leggendaria competizione di golf. Oggi quindi sarà il giorno di tutti gli ultimi verdetti a Roma, o per essere più precisi al Marco Simone Gold and Country Club di Guidonia Montecelio, appunto in provincia di Roma: attenzione perché cambieranno il programma e quindi anche gli orari della diretta Ryder Cup 2023, che oggi infatti prenderà il via solamente alle ore 11.35, perché sarà diverso il format della competizione, come da consolidata tradizione nell’ultimo giorno della sfida Europa vs Usa che caratterizza la Ryder Cup.

In questi giorni ci sono state tante iniziative, anche a Roma città, per coinvolgere quante più persone possibili in questo evento storico per lo sport italiano: la Ryder Cup avrebbe dovuto sbarcare da noi nel 2022, ma l’anno è tornato dispari perchè nel 2020 non si è gareggiato a causa del Covid con slittamento al 2021 e di conseguenza Roma ha aspettato un anno in più. Si tratta di una prima volta anche perché inizialmente la Ryder Cup era il duello fra Gran Bretagna e Usa, in seguito la selezione britannica fu allargata prima all’Irlanda e dal 1979 all’intera Europa, in questa edizione capitanata da Luke Donald: tra i vice ci sono Edoardo e Francesco Molinari (il primo già scelto da Stenson e confermato) oltre a Nicolas Colsaerts, José Maria Olazabal e Thomas Bjorn, che come capitano ha condotto l’Europa alla vittoria della Ryder Cup nel 2018. Nessun italiano però è presente tra i giocatori, ma questo nulla toglie al fascino della diretta Ryder Cup 2023…

DIRETTA RYDER CUP 2023: RISULTATI E CONTESTO

Aspettando la diretta della Ryder Cup 2023, dobbiamo quindi presentare che cosa ci attende nella terza e ultima giornata di gare a Roma. Infatti, se negli scorsi due giorni ci eravamo abituati al format con foursome e fourball, che ci hanno portato a una situazione di vantaggio per l’Europa che conduce per 10,5-5,5, ecco che la domenica della Ryder Cup 2023 sarà dedicata invece a dodici incontri singoli, che metteranno in palio altrettanti punti i quali naturalmente daranno il volto definitivo alla classifica dell’edizione numero 44 della Ryder Cup – all’Europa basteranno 4 punti per aggiudicarsi la competizione.

Questo potrebbe essere il format più semplice da capire anche per chi “mastica” poco golf: in ogni sfida si affrontano un golfista europeo e uno statunitense, chi vince naturalmente porta un punto alla causa del proprio team. Questo vuol dire naturalmente che ogni giocatore sarà coinvolto in un incontro, dal momento che le squadre sono composte appunto da 12 giocatori ciascuna, i primi otto dei rispettivi ranking e altri quattro scelti dai capitani, cioè il già citato Luke Donald per l’Europa e per gli Usa invece Zach Johnson, che come vice ha Steve Stricker (trionfatore due anni fa), e poi Davis Love III (vincitore nel 2016), Jim Furyk (sconfitto cinque anni fa da Bjorn), Fred Coples e Stewart Cink.











