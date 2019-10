Diretta Rytas Vilnius Venezia/ Streaming video tv: trasferta lituana in Eurocup

Rytas Vilnius Venezia va in scena alle ore 18:00 italiane di martedì 29 ottobre, presso la Siemens Arena nella capitale lituana: quinta giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2019-2020, e partita che per la Reyer potrebbe significare un bel passo avanti verso la qualificazione al prossimo turno. I campioni d’Italia erano partiti malissimo in questa competizione, perdendo le prime due partite; poi hanno sfruttato al meglio il doppio turno casalingo e sono riusciti a riprendersi, infilando due vittorie che hanno permesso di tornare in linea di galleggiamento. Se consideriamo che anche in Serie A1 è arrivato un successo importante (contro Cremona), possiamo dire che gli orogranata stiano finalmente iniziando a carburare e mostrare il loro reale valore; sarà interessante stabilire se anche questa sera la squadra di Walter De Raffaele sarà in grado di confermarsi, per questo aspettiamo la diretta di Rytas Vilnius Venezia provando a parlare di alcuni dei temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rytas Vilnius Venezia non dovrebbe essere disponibile sui canali tradizionali della nostra televisione; tuttavia gli appassionati potranno seguire questa partita sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi abbonati tante gare di pallacanestro del nostro campionato e delle coppe europee. La sottoscrizione è stagionale, e per avere accesso alla programmazione in diretta streaming video bisognerà armarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA RYTAS VILNIUS VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Alla Siemens Arena Rytas Vilnius Venezia rappresenta una sfida importante: oggi la squadra lituana è conosciuta con questo nome ma ancora ufficialmente si chiama Lietuvos Rytas. ha giocato l’Eurolega raggiungendo anche la Top 16 (stiamo parlando comunque di otto anni fa) e ha avuto il momento di maggiore splendore nel finale dello scorso decennio, mettendo in bacheca due Uleb Cup/Eurocup e tre volte la Lega Baltica. Il basket lituano continua a fare scuola, ma alcune realtà sono in calo; per questo motivo questa sera la Reyer sa di poter fare il colpo esterno, anche perchè Vilnius fino a questo momento ha vinto solo una delle quattro partite giocate nel girone. Come abbiamo detto i campioni d’Italia, che anche in campionato hanno avuto un approccio negativo, sembrano essere in ripresa; certo resta qualche dettaglio da limare e magari qualche motivazione extra da trovare, ma il successo al Taliercio contro Cremona ci ha detto che questa squadra è viva. Riguardo la trasferta lituana, va stabilito soprattutto quando De Raffaele tenga alla Eurocup che sicuramente toglie energie importanti alla possibilità di ripetere lo scudetto dello scorso giugno; il primo turno almeno va superato perchè vorrebbe dire molto al netto del risultato sportivo.



