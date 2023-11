DIRETTA RZESZOW CONEGLIANO/ Video streaming tv: parla Santarelli (Champions League, oggi 29 novembre 2023)

DIRETTA RZESZOW CONEGLIANO: PARLA SANTARELLI

La diretta di Rzeszow Conegliano si avvicina, per rituffarci nell’atmosfera della Champions League di volley femminile possiamo allora rileggere le parole di coach Daniele Santarelli nel post partita della vittoria che l’Imoco Conegliano aveva ottenuto a metà mese sul campo di Stoccarda, con il risultato di 1-3: “Era una sfida tosta, l’ho detto alle ragazze: giocare con loro in questo palasport non è semplice e sarà dura per chiunque verrà qui. Abbiamo approcciato la gara non benissimo, siamo stati molto fallosi in tanti fondamentali, ci abbiamo messo molto a capire dov’eravamo e cosa dovevamo fare”, si legge su Treviso Today.

Santarelli però aveva spiegato anche la svolta che ha poi portato Conegliano alla vittoria in terra tedesca: “Nel secondo siamo venuti fuori e questo mi fa piacere. Avevo fiducia, ho detto alle ragazze di stare calme, di soffrire, di avere pazienza; poi abbiamo fatto alcune cose molto bene e ne è venuta fuori una buona Imoco. Siamo felici, perché non c’è mai nulla di scontato in una vittoria; non si può mai rallentare, in Italia e in Europa gli avversari sono tutti temibili”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA RZESZOW CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rzeszow Conegliano non dovrebbe essere garantita, tuttavia da qualche giorno la piattaforma DAZN si è aggiudicata i diritti per trasmettere la Champions League di volley, sia maschile sia femminile, per cui possiamo indicare la diretta streaming video di Rzeszow Conegliano, naturalmente però riservata agli abbonati a questa piattaforma.

SCONTRO AL VERTICE

Rzeszow Conegliano, diretta dagli arbitri Maria de las Olas Rodriguez Machin ed Erdal Akinci con fischio d’inizio alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 29 novembre 2023, si gioca presso il RCWS Podpromie della città polacca per la terza giornata del girone D della Champions League di volley femminile edizione 2023-2024, nella quale sicuramente la A. Carraro Imoco Conegliano sarà una delle maggiori pretendenti al successo finale. Per ora possiamo sottolineare che l’avventura è iniziata con il piede giusto, grazie al netto successo contro il Beveren nella partita inaugurale, bissata poi dal successo che le venete hanno ottenuto pure a Stoccarda.

Per adesso naturalmente non si possono esprimere giudizi, Conegliano ha nel mirino la rivincita con le corazzate turche, a cominciare dal Fenerbahce che eliminò le venete ai quarti di finale della scorsa Champions League. Intanto però si pensa alla fase a gironi che oggi ci propone appunto la diretta di Rzeszow Conegliano, per completare le partite “d’andata” contro le rivali del gruppo, tra l’altro con la sfida più insidiosa dal momento che pure le polacche del PGE Rysice Rzeszow hanno finora vinto entrambe le partite disputate. Le venete sono la squadra teoricamente più forte del gruppo, ma solo la prima avrà accesso immediato ai quarti di finale, quindi sarà fondamentale continuare con il piede giusto: quali verdetti ci darà la diretta di Rzeszow Conegliano?

DIRETTA RZESZOW CONEGLIANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Rzeszow Conegliano, terza uscita stagionale in Champions League, possiamo notare naturalmente che l’Imoco ha già dato notevoli segnali di forza nella prima parte della stagione in tutte le competizioni, ad esempio vincendo la Supercoppa Italiana con un netto 3-1 contro le grandi rivali di Monza (ora trasferite ufficialmente a Milano) che a maggio scorso portarono la contesa per lo scudetto fino a gara-5. Al momento il bilancio stagionale di Conegliano è praticamente perfetto, oggi arriva un primo bivio perché un successo in Polonia spianerebbe la strada verso il primo posto, che invece si farebbe più complicata con una sconfitta.

Il Rzeszow, come abbiamo accennato, ha già vinto a sua volta due partite, però ha fatto più fatica rispetto a Conegliano, infatti ha già lasciato per strada un punto vincendo per 3-2 in casa contro Stoccarda, che invece l’Imoco ha battuto per 1-3 in Germania, mentre contro il Beveren ha vinto per 1-3 rispetto al 3-0 di Conegliano. Insomma, si capisce perché l’Imoco sia favorita per il primo posto nel girone e punti anzi ad obiettivi ancora più alti, sia in Italia sia in Europa. Oggi però c’è la grande occasione per mettere in discesa la strada in Champions League con enorme anticipo, quindi siamo curiosi di scoprire il verdetto della diretta di Rzeszow Conegliano…











